ELEZIONI FIGC: LOTITO A UN PASSO DALLA CANDIDATURA – IPOTESI TICKET CON SIBILIA – IL PRESIDENTE DELLA LEGA DILETTANTI E’ STATO INDIVIDUATO DALLA LEGA A COME UOMO CHIAVE PER LA FUTURA GOVERNANCE FEDERALE

lotito

Andrea Santoni per www.corrieredellosport.it

Lotito è ad un passo dalla candidatura alla presidenza federale. Ieri, di fatto, c’è stato un sondaggio interno alla serie A (mancava solo la Roma, impegnata nel vertice a Londra) per individuare un presidente o un dirigente di club che potesse diventare l’uomo da portare all’appuntamento elettorale del 29 gennaio. Sono stati fatti anche i nomi di Cairo e Marotta, ma alla fine è emerso nuovamente quello del numero uno della Lazio, che si era già proposto la scorsa settimana.

MALAGO' SIBILIA

La decisione finale verrà presa domani, in occasione di una nuova Assemblea, ma dovrebbe trovare adeguato appoggio dentro la massima categoria e per poter ambire all’elezione si profila un ticket con Sibilia, che, invece di candidarsi, potrebbe appoggiare Lotito, garantendogli i suoi voti e ottenendo il ruolo di vicepresidente esecutivo. Qualcuno sostiene che, alla fine, le posizioni potrebbero essere invertite, ma chissà che questo incastro poi non aiuti a trovare un’intesa anche per la governance della Lega.

sibilia tavecchio COSIMO SIBILIA