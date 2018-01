ELEZIONI FIGC: NIENTE CANDIDATO UNICO, SIBILIA E GRAVINA SFIDERANNO TOMMASI - DALLA RIUNIONE DI FIRENZE ARRIVANO ANCHE LE CANDIDATURE DEI PRESIDENTI DI DILETTANTI E LEGA PRO – L’IPOTESI COSTACURTA: MA CHI LO CANDIDA?

Da www.corrieredellosport.it

tommasi

Non soltanto Damiano Tommasi per la guida della FIGC. Dalla riunione di Firenze arrivano anche le candidature di Cosimo Sibilia, presidente della LND, e Gabriele Gravina, numero uno della Lega Pro. «La montagna ha partorito un topolino – ha detto Marcello Nicchi all’uscita della riunione -. Le tre posizioni si stanno confrontando, domani andremo tutti a parlare con i rappresentanti di Lega di A a Milano e diremo le nostre posizioni per far sì che si possa sbloccare la situazione. Le probabili posizioni sono Gravina, Tommasi e Sibilia, sperando diventino una o due. Ho visto il programma di Gravina che è interessante, gli altri non li hanno presentati».

tommasi

gravina MALAGO' SIBILIA COSIMO SIBILIA sibilia tavecchio