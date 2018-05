ESCLUSIONI MONDIALI – “NAINGGOLAN E ICARDI NON ANDRANNO IN RUSSIA” - LE PRIME INDISCREZIONI SUI CONVOCATI DI BELGIO E ARGENTINA – NELLA 'SELECCION' RESTANO A CASA ANCHE ALTRI DUE "ITALIANI": ECCO CHI SONO...

icardi inter juve 2-3

Da www.corrieredellosport.it

Emergono le prime clamorose indiscrezioni su quelle che saranno le decisioni definitive dei ct Martinez e Sampaoli sulle convocazioni ufficiali di Belgio e Argentina per i prossimi campionati del Mondo. Nainggolan e Icardi non staccheranno il biglietto per la Russia. Nel caso del romanista, la "non convocazione" era nell'aria. Il suo rapporto con Martinez non è mai stato idilliaco.

A nulla è valso il buon finale dui stagione con la Roma. Nainggolan, nonostante la doppietta nella semifinale di ritorno di Champions League, non verrà convocato. L'indiscrezione è del quotidiano belga HLN. Martinez, che annuncerà alle 12.00 la lista ufficiale, avrebbe già comunicato la sua decisione al calciatore. Nel 2014 fu il ct Marc Wilmots a non convocare il Ninja.

nainggolan

ICARDI NO - Per quanto riguarda Icardi, ieri 100 gol in serie A con l'Inter e qualificazione in Champions centrata all'ultimo respiro, le indiscrezioni arrivano dal quotidiano argentino Olé. L'attaccante fa parte della pre-lista argentina, ma il tecnico Sampaoli avrebbe deciso di non puntare su di lui. Dalla lista dei 23 dovrebbero rimanere fuori anche il romanista Perotti e il viola Pezzella. L'annuncio avverrà in giornata. Sempre secondo Olé della lista farà parte il granata Ansaldi.

Nainggolan perotti 3