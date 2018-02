FABBRICINI COMMISSARIO FIGC, LA LEGA CALCIO A MALAGO’ – IL 'CORRIERE DELLO SPORT' ANTICIPA LE SCELTE CHE EMERGERANNO DALLA GIUNTA CONI – IN FEDERCALCIO I SUBCOMMISSARI SARANNO COSTACURTA (CON DELEGA AL CLUB ITALIA), UN GIURISTA PER LE RIFORME (FORSE GIULIO NAPOLITANO)

Andrea Santoni per www.corrieredellosport.it

Sarà Roberto Fabbricini il commissario della Figc mentre Giovanni Malagò diventerà il nuovo commissario della Lega Calcio. Queste le scelte che emergeranno oggi dalla riunione dalle ore 15. Saranno dunque Malagò & Fabbricini, sull’asse Roma-Milano, i “commissari” del destino per il rilancio del calcio italico.

E con loro, oltre al confermatissimo dg Uva per l’area amministrativa, i sub Costacurta (area tecnica, con delega al Club Italia) e un giurista per l’area delle riforme (forse Giulio Napolitano) nella Capitale, mentre Paolo Nicoletti continuerà a lavorare in via Rosellini. Saranno loro la risposta a cinque cerchi all’implosione avvenuta lunedì a Fiumicino, quella che tre candidati, 267 delegati per 7 componenti, non sono riusciti a evitare.

