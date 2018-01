FAR WEST SOTTO CANESTRO – A BOLOGNA RISSA E TRE ESPULSI IN VIRTUS - TRENTO: VOLANO SPINTONI E PUGNI – IL COACH DELLE "V NERE" RAMAGLI: "ABBIAMO PORTATO A CASA LA VITTORIA IN UN RODEO" - VIDEO

Luca Aquino per La Gazzetta dello Sport

virtus bologna trento

Il dominio in area di Marcus Slaughter e le stoccate di Pietro Aradori. Così, la Virtus supera Trento, incamerando la quinta vittoria nelle ultime sei partite e confermando anche una crescita sul piano del gioco e della solidità di squadra. La gara va però inevitabilmente divisa in due: i primi 27 minuti dominati da Bologna e gli ultimi 13 dopo la gigantesca rissa. Il caos si innesca a 2'54" dalla fine del terzo quarto con la Segafredo in vantaggio 60-43, su una palla contesa sotto il canestro difensivo bolognese fra Stefano Gentile e Jorge Gutierrez.

Quest' ultimo sferra il primo colpo e da lì c' è l' escalation con la reazione del virtussino e l' irruzione di suo fratello Alessandro, trattenuto a stento dai compagni e da Ramagli proprio sotto gli occhi di Joey Saputo, presidente del Bologna Calcio. Dopo diversi minuti di interruzione arrivano le sanzioni: espulsi Ale Gentile, Gutierrez e Sutton, che entra dalla panchina cercando di confrontarsi con l' ala virtussina. «L' analisi è semplice - dice Ramagli - Se si parla di pallacanestro abbiamo fatto una grande partita su due lati del campo ed eravamo in controllo. Poi sono cambiate alcune cose e abbiamo stretto i denti. Portare a casa la vittoria in un rodeo può fare anche bene».

virtus bologna trento

GENTILE SQUALIFICATO Alessandro Gentile, che era già stato squalificato per una giornata dopo la gara di andata pagando per cancellare la sanzione, salterà come minimo la prossima partita (trasferta a Capo d' Orlando). Come detto, prima della rissa, la Virtus aveva dominato la partita fin dall' inizio, appoggiandosi ai lunghi per sfruttare il proprio vantaggio di centimetri. Slaughter e Lawson hanno combinato per 22 punti nel primo tempo con 7/9 da due, poi nella ripresa l' ex Real Madrid ha proseguito. La Segafredo ha toccato anche il +18 (61-43) in un terzo quarto marchiato dai 10 punti del killer silenzioso Aradori. «Non faccio spesso complimenti, però questa è stata la miglior Virtus dell' anno», sottolinea Ramagli. «La squadra è stata stabile sui due lati del campo e tutti sono stati coinvolti».

virtus bologna trento

STRAPOTERE SLAUGHTER Trento, senza Silins come i bolognesi erano senza Ndoja, si è aggrappata a Sutton (16 punti nel primo tempo) ma si è condannata a una gara a inseguimento dall' inizio alla fine non trovando contromisure allo strapotere dei centri bianconeri. Dopo la rissa, Buscaglia perde anche il suo miglior giocatore che in quel momento era in panchina: «Purtroppo due giocatori di esperienza hanno fatto una grande cavolata e se ne sono resi conto per primi», ha ammesso il coach di Trento.

Dopo il fattaccio, però, gli ospiti riescono anche a rientrare sul -7 grazie a Forray e Flaccadori, ma una tripla di Baldi Rossi e due schiacciate di Slaughter chiudono definitivamente i conti. «Dobbiamo ripartire dall' ultimo quarto per prendere un punto di partenza e provare a costruire qualcosa», chiude Buscaglia alla terza sconfitta consecutiva in campionato.

virtus bologna trento