FERMI TUTTI, E’ ARRIVATA LA NUOVA SHARAPOVA! LA RUSSA SOFYA ZHUK E’ LA GRANDE SORPRESA DI INDIAN WELLS – 18 ANNI, BIONDA, GNOCCHISSIMA, HA LIQUIDATO LA NUMERO 17 DEL MONDO MAGDALENA RYBARIKOVA DOPO AVER SCIUPATO 11 MATCH POINT IN UN GAME – VIDEO+FOTO DA SBALLO

Da www.corriere.it

sofya zhuk

La sorpresa

A Indian Wells è si è fatta strada fino ad arrivare al terzo turno e lunedì, nei sedicesimi di finale, se la vedrà con l’americana Danielle Collins. Sofya Zhuk, nata il primo dicembre 1999 a Mosca, ha già sconfitto la n° 17 del mondo Magdalena Rybarikova conquistando i flash del ricco torneo californiano. Fascino indiscusso, l’atleta russa ha dimostrato di essere estremamente lucida sul campo nonostante avesse sciupato 11 match point in un solo game.

La vittoria contro la Rybarikova

sofya zhuk

“Ero un po’ nervosa: cioè, volevo portare a termine la partita, ma ero anche molto nervosa. Non potevo credere di avere davvero un match point, è questa la ragione principale per cui ero nervosa: cioè, lei è la numero 17 del mondo, l’ho vista alla TV quando ha giocato la semifinale di Wimbledon… e io ci sto giocando adesso!” ha dichiarato Sofya poco dopo aver vinto la gara contro la Rybarikova. “Quando ho avuto il primo match point ho capito che potevo vincere davvero. Poi lei mi ha breakkato, quindi dovevo contro-breakkarla per tornare in vantaggio; ho visto che era un po’ stanca, aveva corso tanto, e ho pensato ‘questa è la mia ultima occasione, o altrimenti non riuscirò più a vincere’. Quindi ho vinto il game… a zero! Se ho realizzato di essere al terzo turno? Non esattamente, però dopo la prima vittoria ero molto tranquilla, mi sono allenata con grande serenità”. Non male per una che è riuscita a giocare il torneo grazie ad una wild card.

sofya zhuk

La carriera

Sofya ha cominciato fin da bambina a giocare a tennis. Si allena in Belgio presso la Justine Henin Academy. Nel 2013, a soli 13 anni, ha trionfato al Torneo Avvenire vincendo in finale contro la tedesca Anna Gabric. Nel 2015, a 15 anni, ha vinto senza essere testa di serie, il titolo del singolare femminile juniores a Wimbledon, battendo in finale la connazionale Anna Blinkova per 7-5, 6-4. Senza perdere neppure un set.

sofya zhuk sofya zhuk sofya zhuk sofya zhuk