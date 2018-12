FISCO INFERNO PER DI MAIO SENIOR - IL PADRE DEL VICEPREMIER NON HA PIU’ ALCUNA ATTIVITA’ CENSITA DALL’ERARIO DAL 2005: È DA 13 ANNI CHE NON RISULTA FARE IMPRESA IN PRIMA PERSONA, EPPURE È LUI CHE GUIDA LA DITTA DI FAMIGLIA – LA GRANA DI QUELLA IPOTECA DI 'EQUITALIA' SUI BENI PER UN DEBITO DI 176MILA EURO…