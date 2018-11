UN FIGO AL VELENO: “MANCINI? È STATA UNA DELLE PERSONE CHE PIÙ MI HANNO UMILIATO NELLA MIA CARRIERA. IBRAHIMOVIC: “LUI È UN CAMPIONE ANCHE SE HA UN CARATTERE DIFFICILE, NON LO CAPISCI. IL SUO EGO È PIÙ GRANDE DELLA TORRE EIFFEL”- PAROLE AL MIELE PER MORATTI E ZANETTI…

«Mancini? È stata una delle persone che più mi hanno umiliato nella mia carriera sportiva. Ma gli auguro il meglio, in questo momento occupa una posizione importante nel calcio italiano e spero che la Nazionale ritrovi il posto che merita». Sono le parole di Luis Figo, opinionista d'eccezione di Dazn, che ripercorre in un'intervista i quattro anni che l'hanno visto in Italia con la maglia dell'Inter, descrivendo il rapporto con alcuni dei protagonisti principali della sua avventura nerazzurra.

Parole al miele invece per Massimo Moratti: «È stata una delle persone del mondo del calcio più importanti nella mia carriera, a livello sportivo ma anche a livello personale. Per l'affetto, lo chiamo papà, è stato importantissimo nei quattro anni che ho vissuto all'Inter».

Grande rispetto anche per Javier Zanetti: «Un amico, un gran capitano e professionista. È stato bellissimo giocare con lui». Il fuoriclasse portoghese scherza invece su Ibrahimovic: «Lui è un campione anche se ha un carattere difficile, non lo capisci. Il suo ego è più grande della Torre Eiffel. Ma è bravo, è un ragazzo di buon cuore e ha grandi qualità, è un vincente. È senza dubbio un buon amico», ha detto Figo.

