FILO-SOFIA ROCK! “HO TROVATO UN EQUILIBRIO SOPRA LA FOLLIA” – LA GOGGIA SCATENATA DOPO L’ORO - "NON SARÒ MAI LA SCIATRICE CHE SCENDE CON CLASSE, QUANDO PASSO IO FACCIO RUMORE COME SE SUONASSERO MILLE CHITARRE" - E MALAGO’ RACCONTA DI UN BILANCIERE PORTAFORTUNA… - RIVEDI LA SUA DISCESA DA SBALLO: VIDEO!

Da www.rai.it

"Mi sento estremamente fortunata, realizzo il sogno di quando ero bambina e sciavo e dicevo che avrei voluto vincere l'Olimpiade. E' successo, non ci credo ancora".

Sofia Goggia è un fiume in piena dopo lo storico oro in discesa ai Giochi di PyeongChang, il primo al femminile per l'Italia dello sci.

goggia

"Sono stata concentratissima per ottenere la sciata perfetta e ci sono riuscita - aggiunge l'azzurra - non sarò mai la sciatrice che scende con classe, quando passo io faccio rumore come se suonassero mille chitarre. Ma sono così, e questo oro non mi cambierà. Resto Sofia, con la gente che mi avrebbe continuato a voler bene, ad amarmi anche se non avessi vinto questa medaglia. Lindsay Vonn? Da lei c'è solo da imparare, una generosa così nel nostro mondo non c'è".

2. LE PAROLE DELLA GOGGIA

Da www.foxsport.it

goggia

Quattro anni fa commentavo le Olimpiadi e avevo detto che sarei andata in Corea con la Moioli, anche lei infortunata. I sogni e le visioni ci sono ma bisogna agire concretamente per prenderli. Nelle mie stravaganze, altissime e bassissime, sono riuscita piano piano a credere in me stessa e a fare le cose più giuste per me. Ho trovato un equilibrio sopra la follia. In queste Olimpiadi non ho sentito pressione, ero molto concentrata su quello che dovevo fare, soprattutto in questa gara.

GOGGIA

3. MALAGO'

Da www.corrieredellosport.it

Il primo canale, quello più immediato, è sempre twitter. Così è da lì che arriva il primo commento del presidente del Coni Giovanni Malagò: "Oro. Meravigliosa medaglia! E che festa sia, Sofia!!!", cinguetta il massimo dirigente dello sport italiano dopo l'oro in discesa libera vinto dalla Goggia. Poi, più tardi, arriva il suo commento più ragionato: «Questa era la Gara - dice il numero uno del Coni - d'altra parte c'è chi dice che le medaglie vanno pesate e non contate.

GOGGIA PODIO

La Goggia è stata straordinaria, anche perché è arrivata qui con il ruolo di favorita ed aveva di fronte un'atleta straordinaria come Lindsey Vonn». E la Goggia non ha tremato, portando a casa un risultato storico. «Siamo molto felici - prosegue Malagò - per l'Italia, per questo risultato, per la Federazione, per gli appassionati, per Sofia. Ci ha commosso». Infine, Malagò racconta un aneddoto curioso: «E' venuta a trovarmi al Coni, ha visto un bilanciere, le è piaciuto, gliel'ho regalato. E devo dire che ha portato fortuna, visto che lo condivide con la Moioli avendo lo stesso preparatore atletico. E' una bella storia, è un bilancere bi-oro».

goggia GOGGIA PODIO 1 goggia goggia

malago' goggia