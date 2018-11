FLASH - CHE S-VENTURA! E' GIA' FINITA CON IL CHIEVO: L'EX CT DELLA NAZIONALE SI E' DIMESSO DOPO IL PARI CON IL BOLOGNA: IN 4 PARTITE HA RACIMOLATO UN PAREGGIO E 3 SCONFITTE: LA SQUADRA VENETA, CHE HA INIZIATO CON 3 PUNTI DI PENALIZZAZIONE, E' A QUOTA ZERO IN CLASSIFICA

È già finita. Gian Piero Ventura, subito dopo il pareggio casalingo (2-2) contro il Bologna, ha rassegnato le dimissioni e non è più l’allenatore del Chievo. L’ex c.t. dell’Italia ha guidato la squadra veneta per sole quattro partite di Serie A: tre sconfitte e un pareggio, proprio quello odierno contro i rossoblù. Dal Bentegodi emerge che Ventura sia rimasto a lungo negli spogliatoi dopo il match, parlando con la squadra e avvisando i giocatori della decisione presa. Per il momento non si è presentato davanti ai microfoni e dal Chievo non sono arrivate comunicazioni ulteriori. La squadra è a quota zero in classifica, dopo essersi scrollata di dosso la penalizzazione proprio grazie al pareggio contro il Bologna.

