THE SHOW MUST GO VONN - SOFIA GOGGIA CHIEDE ALLA RIVALE AMERICANA DI CONTINUARE: "L’ALTRO GIORNO, AL TRAGUARDO, RIDENDO MI HA DETTO 'BASTARDONA'. UNA COMPETIZIONE SANA FA BENE. SE INVECE DIVENTA TERRORISMO PSICOLOGICO PERFINO QUANDO SI BEVE UN CAFFÈ, ALLORA QUELLE BAMBINATE NON MI PIACCIONO” – LA RISPOSTA DELLA VONN – L’ALLENATORE DELLA GOGGIA: “SOFIA ERA OSSESSIONATA DALLA MEDAGLIA…” - VIDEO