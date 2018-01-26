FLASH! IN QUESTO MOMENTO MARCELLO LIPPI E GIOVANNINO MALAGO' ATTOVAGLIATI AL CIRCOLO ANIENE. DI CHE STARANNO PARLANDO? DEL COMMISSARIO DELLA FIGC? AH, SAPERLO...-
FLASH! IN QUESTO MOMENTO MARCELLO LIPPI E GIOVANNINO MALAGO' ATTOVAGLIATI AL CIRCOLO ANIENE. DI CHE STARANNO PARLANDO? DEL COMMISSARIO DELLA FIGC? AH, SAPERLO...-
CINQUANTA SFUMATURE DI DAKOTA JOHNSON - L’ATTRICE E L’ULTIMO CAPITOLO DELLA TRILOGIA SCANDALO: "DA ATTIVISTA DEL MOVIMENTO ANTI MOLESTIE VI DICO CHE QUESTO FILM NON FA DANNI. INSEGNA ALLE DONNE A TROVARE LA LORO STRADA E AD AVERE PIÙ FIDUCIA IN SE STESSE” – POI PARLA DI CHRIS MARTIN E DI LUCA GUADAGNINO - VIDEO
LA STRADA SENZA USCITA DEL REVISIONISMO DI PARTE - RUTELLI: ‘ATTENTI A CANCELLARE LA STORIA IN BASE AL SENTIMENTO DEL MOMENTO. GIOVANNI SPADOLINI SCRISSE SUL SETTIMANALE ‘LA DIFESA DELLA RAZZA’. BISOGNA TOGLIERE TUTTE LE TARGHE CHE LO RICORDANO? E CAMBIARE NOME AL POLICLINICO GEMELLI, VISTO CHE FU ANTI-EBRAICO? IN ALCUNI CASI È GIUSTO INTERVENIRE, MA LE BIOGRAFIE VANNO ANALIZZATE NELL’INSIEME’
QUEL PREZZEMOLO DI CASSA DEPOSITI – CON UN PIEDE SULLA PORTA (SCADE FRA POCO), COSTAMAGNA DICE CHE CDP PRONTA AD INTERVENIRE SU ALITALIA. MA NESSUNO LO HA CHIESTO – E GIA’ CHE C’E’, E’ PRONTA A DARE UNA MANO PER L’ILVA DI TARANTO. LA MARCEGAGLIA RINGRAZIA: INCASSA 100 MILIONI DALL’OPERAZIONE - LA GITA DI COSTAMAGNA E GALLIA A DAVOS...
"A 17 ANNI HO FATTO SESSO COL MIO PROFESSORE DI LATINO” - IL RACCONTO DI UNA 32ENNE ROMANA: “SIAMO STATI AMANTI PER 2 MESI, LUI AVEVA 50 ANNI, ERA DI BELL'ASPETTO, SPOSATO - UN GIORNO DOPO IL CORSO DI RECUPERO MI CHIESE DI SEGUIRLO IN PALESTRA. ERAVAMO COMPLETAMENTE SOLI, C'ERA SOLO UN BIDELLO DALL'ALTRA PARTE DELL'ISTITUTO. LÌ MI HA GUARDATO NEGLI OCCHI, SI È SCUSATO E POI…”
ZIZOU, PERCHE’ NON SEI PIU’ TU? DALLE STELLE ALLE STALLE: ZIDANE, ELIMINATO DAL LEGANES IN COPPA, SI AGGRAPPA ALLA CHAMPIONS: COL PSG SI GIOCA LA PANCHINA DEL REAL (TRA FEBBRAIO E LA META' DI MARZO) – AL SUO POSTO POCHETTINO, KLOPP, LOEW O ALLEGRI
CAFONALINO – DAL MINISTRO FRANCESCHINI A TRAVAGLIO, DAGLI EX SINDACI RUTELLI E VELTRONI A MALAGO’ E RECCHI: TUTTI AL CINEMA ADRIANO PER LA PRIMA DI “BENEDETTA FOLLIA”, IL 26ESIMO FILM COME ATTORE E REGISTA DI CARLO VERDONE - VIDEO