http://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/siluro-luca-dotto-ldquo-gazzetta-rdquo-ldquo-piu-rsquo-163040.htm
luca dotto luca dotto tweet luca dotto
FLASH! "LA GAZZETTA BAR SPORT", IL NUOTATORE LUCA DOTTO ATTACCA ANCORA 'LA ROSEA' PER L’APERTURA DEDICATA A WANDA NARA E ICARDI – DURANTE L’EUROPEO L’AZZURRO SI ERA GIA’ SCAGLIATO CONTRO "LA GAZZETTA": "DA’ IN PRIMA PAGINA PIU' SPAZIO AL TRIO ICARDI-LOPEZ-WANDA NARA CHE ALLE MEDAGLIE DEL NUOTO AZZURRO"-
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“LA VERITÀ” È ONLINE! - IL GIORNALE DIRETTO DA BELPIETRO SBARCA SUL WEB CON IL PORTALE WWW.LAVERITA.INFO - SARÀ POSSIBILE ACCEDERE A CONTENUTI ESCLUSIVI, SIA GRATIS SIA IN ABBONAMENTO: VIDEO, INCHIESTE, PODCAST E TABELLE PER APPROFONDIRE GLI ARTICOLI DEL CARTACEO
AVVISO AI NAVIGATI: C’E’ UNA GUERRA IN CORSO TRA USA E CINA - SE TRUMP PROVOCA PECHINO CON I DAZI SU ALLUMINIO E ACCIAIO, XI JINPING RISPONDE VENDENDO I TITOLI AMERICANI - DA GENNAIO NE HA VENDUTI 16,7 MILIARDI $ DI OBBLIGAZIONI USA SCENDENDO A QUOTA 1168 MILIARDI IN PORTAFOGLIO, IL MINIMO DA LUGLIO 2017
QUELLO CHE NON LEGGERETE SUI GIORNALI/2 - MARIO GIORDANO FA PELO E CONTROPELO A BENETTON E GAVIO, SIGNORI DELLE AUTOSTRADE, TRA PATRIMONI MILIARDARI, POLITICA COMPIACENTE E TARIFFE CHE AUMENTANO SEMPRE - CHI GUIDAVA L’IRI CHE ‘CONCESSE’ LE PREZIOSE AUTOSTRADE AI BENETTON? GROS-PIETRO. CHE POI HA CASUALMENTE PRESIEDUTO PER 7 ANNI PROPRIO IL GRUPPO DELLA FAMIGLIA VENETA. TRANQUILLI, ORA NON PIÙ: LAVORA PER I GAVIO…
“SI E’ SOTTRATTO AI DOVERI DI PADRE” – L’EX CALCIATORE DELLA LAZIO CHRISTIAN MANFREDINI CONDANNATO A 8 MESI PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE – IL LEGALE DELLA FIGLIA: “SAREBBE OPPORTUNO CHE MANFREDINI RIPRENDESSE I RAPPORTI CON LEI. LUI, CHE L'HA RICONOSCIUTA DOPO L'ESAME DEL DNA, NON NE HA MAI VOLUTO SAPERE. HA SPIEGATO DI ESSERSI INTERESSATO SOLO AL CALCIO..."
SOSTA VIETATA - NELLA CORSA SCUDETTO C’E’ UN OSPITE INATTESO: LA PAUSA PER LE NAZIONALI - ALLEGRI PERDE 14 GIOCATORI, SARRI: ''PER I GIOCATORI E’ UN MOMENTO DI STRESS. BASTANO DUE SETTIMANE DI BLACK-OUT PER COMPROMETTERE TUTTO - IL MIO FUTURO? ANDRÒ AVANTI SOLO SE MI SENTIRÒ IN GRADO DI DARE IL 101%''
CAFONALINO - IL FANTASMA DI GENTILONI LASCIA PALAZZO CHIGI E VA A PIEDI ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MARCO CAUSI, EX ASSESSORE AL BILANCIO CON VELTRONI: ‘ROMA INGOVERNABILE? NON CREDO. COM’È CHE LA CITTÀ CRESCEVA QUANDO C’ERAVAMO NOI? COSA È SUCCESSO?’ - AL TEMPIO DI ADRIANO, ORMAI DEDICATO ALLE SEDUTE SPIRITICHE DEL PD ROMANO, ANCHE UN FILIPPO SENSI PROSCIUGATO, GUIDO FABIANI E MORASSUT