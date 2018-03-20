FLASH! "LA GAZZETTA BAR SPORT", IL NUOTATORE LUCA DOTTO ATTACCA ANCORA 'LA ROSEA' PER L’APERTURA DEDICATA A WANDA NARA E ICARDI – DURANTE L’EUROPEO L’AZZURRO SI ERA GIA’ SCAGLIATO CONTRO "LA GAZZETTA": "DA’ IN PRIMA PAGINA PIU' SPAZIO AL TRIO ICARDI-LOPEZ-WANDA NARA CHE ALLE MEDAGLIE DEL NUOTO AZZURRO" 

-

Condividi questo articolo

 

http://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/siluro-luca-dotto-ldquo-gazzetta-rdquo-ldquo-piu-rsquo-163040.htm

luca dotto tweet luca dotto tweet

luca dotto luca dotto luca dotto tweet luca dotto tweet luca dotto luca dotto

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal