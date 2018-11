FLORENZI SALVA LA ROMA – VIOLA IN VANTAGGIO SU RIGORE (CONTESTATISSIMO) ASSEGNATO PER UN CONTATTO OLSEN-SIMEONE- NEL FINALE I GIALLOROSSI TROVANO UN PARI CHE NON ACCONTENTA NESSUNO – NOSTALGIA CANAGLIA: IN TRIBUNA IL DOPPIO EX BATISTUTA. E LA FIESOLE RISPOLVERA VECCHI CORI (SPECIE DOPO IL GOL SBAGLIATO DA SIMEONE): "MI INNAMORO SOLO SE VEDO SEGNAR BATISTUTA…"

Da gazzetta.it

florenzi

Finisce 1-1 al Franchi l'anticipo dell'11esima giornata di Serie A tra Fiorentina e Roma. A decidere la sfida Veretout su rigore al 30' del primo tempo e Florenzi all'85' bravo a sfruttare una smanacciata di Lafont. Le migliori occasioni del primo tempo sono per la Roma che si rende pericolosa prima con un colpo di testa di Fazio (14') e poi con Dzeko (20') che spreca una clamorosa palla-gol da due passi. Al 30', però, è la Fiorentina a passare in vantaggio favorita da un retropassaggio sanguinoso di Under che lancia in area Simeone poi atterrato da Olsen. Per l'arbitro Banti pochi dubbi: è rigore. Dagli undici metri Veretout non sbaglia.

simeone olsen rigore

La reazione della Roma? Rabbiosa: Pellegrini colpisce un palo su punizione e Dzeko sbaglia ancora una super occasione. La seconda frazione riparte sulla falsariga della prima con i giallorossi subito pericolosi con Florenzi e Zaniolo. La Viola, però, non sta a guardare e va vicina al raddoppio in un paio di occasioni tra il 50' e il 60' con Edimilson Fernandes e Gerson: lo svizzero calcia largo, il brasiliano trova un ottimo Olsen. Il finale è ancora a marca giallorossa con Florenzi che all'85' di sinistro al volo punisce una smanacciata di Lafont. Finisce così, con un pari che non accontenta nessuno. Roma e Fiorentina salgono a quota 16 punti, ma continuano a cercare la vittoria in campionato che manca rispettivamente dal 6 ottobre e dal 30 settembre.

batistuta batistuta

batistuta

Batistuta SALGADO - TOLDO - MARADONA - INFANTINO - ZENGA - BOBAN - BATISTUTA - TREZEGUET

RANIERI BATISTUTA batistuta

BATISTUTA TOTTI MONTELLA

capotondi batistuta