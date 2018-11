FORMULA CRASH – SPAVENTOSO INCIDENTE A MACAO: LA 17ENNE SOPHIA FLOERSCH, DURANTE LA GARA DI FORMULA 3, PERDE IL CONTROLLO DELLA VETTURA E VOLA CONTRO LE BARRIERE DI PROTEZIONE A 276 KM/H – LA PILOTA HA UNA FRATTURA SPINALE E DOMANI SARA’ OPERATA – VIDEO

L'incidente a Macao, durante la gara di Formula 3: all'altezza della curva Lisboa, la 17enne Sophia Floersch ha perso il controllo ed è volata contro le barriere di protezione: la ragazza è cosciente ed è stata portata in ospedale...

La Formula 3 ha vissuto ore di angoscia dopo l'incidente che ha subito in corsa Sophia Floersch, volata letteralmente fuori dalla pista durante il Gran Premio di Macao. Dalle immagini s'intravede l'auto della Floersch già in testacoda colpire un'altra macchina, impennarsi e volare via ad almeno tre metri d'altezza finendo contro una rete di protezione che parrebbe resistere all'urto.

L'INCIDENTE — Le prime notizie ufficiali: cinque le persone coinvolte nell’incidente alla curva Lisboa; tutte coscienti durante e dopo il trasferimento all’ospedale. Ma con una "spinal fracture", una frattura spinale, per Sophia Floersch che però ha le funzioni vitali stabili. Sophia poi dall'ospedale ha scritto un tweet per rassicurare tutti sulle sue condizioni: "Sappiate che sto bene, domani sarò operata. Grazie a tutti per esservi preoccupati per me e per i messaggi ricevuti". Al momento i 5 feriti sono sottoposti a trattamento medico: oltre alla tedesca c'è il pilota giapponese Sho Tsuboi, urtato dalla Floersch prima che la sua monoposto perdesse aderenza con l'asfalto, due fotografi e un commissario di gara.

LA GARA — Alla bandiera a scacchi, dopo la bandiera rossa e la lunga pausa per l'incidente della Floersch, primo Ticktum (che così replica il successo a Macao del 2017), secondo Eriksson (+1’.280), terzo Fenestraz, quarto Hughes. Quinto Mick Schumacher su Dallara-Mercedes del team Prema. Schumi junior è arrivato a 4’’542 dal vincitore.

