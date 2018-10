24 ott 2018 15:49

GATTUSO TORNA SOTTO ESAME: IN TRE PARTITE SI GIOCA IL POSTO – AL SUO POSTO IPOTESI DONADONI ANCHE SE IL SOGNO E’ CONTE - LA 'GAZZETTA': LA DIRIGENZA NEL DERBY NON HA GRADITO ATTEGGIAMENTO DELLA SQUADRA E ALCUNE SOSTITUZIONI DI 'RINGHIO' – GATTUSO: ''SO CHE SONO IN DISCUSSIONE QUANDO NON ARRIVANO I RISULTATI. HO VISSUTO MOLTO PEGGIO A CRETA E A PISA". E SU LEONARDO E MALDINI…