IL GIORNO PIU’ BUIO DI LEICESTER - I TIFOSI DELLE 'FOXES' PIANGONO IL PATRON DEL CLUB SCOMPARSO NELLO SCHIANTO DEL SUO ELICOTTERO: 5 LE VITTIME - UN TESTIMONE: "IL PILOTA E' STATO UN EROE. E’ RIUSCITO A DEVIARE IL VELIVOLO SU UN ANGOLO VUOTO DEL PARCHEGGIO". E C'E' "UN ALTRO EROE": IL POLIZIOTTO CHE DOPO LO SCHIANTO... - LA SOLIDARIETA’ DI TUTTO IL MONDO DEL CALCIO - VIDEO

Da www.corrieredellosport.it

leicester tifosi

Erano cinque le persone a bordo dell'elicottero del presidente del Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, che ieri si è schiantato al suolo incendiandosi nel parcheggio del King Power Stadium: lo scrive il Daily Mail. Oltre al 60enne Srivaddhanaprabha, una donna (secondo alcuni media sua figlia) e ai due piloti, scrive il giornale, sul velivolo c'era anche un altro passeggero, di cui non è stata rivelata l'identità. Non è ancora chiaro, inoltre, se qualcuno sia sopravvissuto all'incidente o meno. Testimoni oculari hanno riferito che un poliziotto è corso verso l'elicottero, un Augusta Westland AW-169, quando il velivolo ha toccato terra prima di prendere fuoco ed ha cercato di aprire lo sportello per trarre in salvo le persone a bordo. Tuttavia, non si hanno notizie se l'agente sia effettivamente riuscito nell'impresa.

leicester tifosi pellegrinaggio

EVITATA LA STRAGE - Una tragedia, ma anche una strage evitata: è andata così, agli occhi di un cameraman di SkyNews, la dinamica dell'incidente che ha coinvolto l'elicottero del patron della squadra locale di calcio. L'uomo ha raccontato di aver visto il velivolo decollare dal campo di gioco e andare a un certo punto in stallo per un apparente guasto tecnico. "Non so come, ma a me è sembrato che il pilota sia riuscito comunque a rallentare la rotazione e a deviare la caduta su un angolo vuoto del parcheggio", in modo da evitare la gente che defluiva, ha aggiunto. "Per me il pilota è stato un eroe", ha proseguito il cameraman nella sua testimonianza, confermando poi anche il racconto - già circolato sui media - di "un altro eroe": il poliziotto che subito dopo lo schianto "ha cercato di prestare aiuto" prima che l'elicottero prendesse fuoco.

leicester elicottero resti

leicester tragedia

FIORI E SOLIDARIETA' - Fiori, messaggi di solidarietà e di preghiera si moltiplicano in queste ore dinanzi allo stadio di Leicester, dopo lo schianto di ieri sera dell'elicottero del proprietario della squadra di calcio locale, il miliardario thailandese Vichai Srivaddhanaprabha, artefice con il tecnico italiano Claudio Ranieri della storica vittoria a sorpresa del Leicester City in Premier League nel 2016. A deporre gli omaggi sono tifosi di ogni età, mentre un po' tutta la città - rianimata nell'orgoglio collettivo due anni fa nel cuore dell'Inghilterra post industriale delle Midlands - viene descritta oggi sotto shock. Di sgomento sono pure le reazioni del mondo dello sport, con in prima fila leggende del football britannico quali Peter Shilton o Gary Lineker, che a Leicester è nato e che ricorda su Twitter d'essere abbonato alle partite delle 'Foxes' da mezzo secolo, fin da quando aveva "7 anni". Rinviata intanto la partita di campionato della squadra femminile del club, prevista per oggi.

vichai srivaddhanaprabha leicester elicottero caduto

DYBALA - Tra i tanti messaggi, anche quello dell'attaccante della Juventus Dybala: «Un giorno triste per il calcio. I miei pensieri vanno alle vittime di Leicester», ha scritto su Twitter l'argentino.

leicester elicottero caduto 20 leicester elicottero caduto 7 leicester elicottero caduto 11

VICHAI SRIVADDHANAPRABHA VICHAI SRIVADDHANAPRABHA il proprietario del leicester vichai srivaddhanaprabha Vichai Srivaddhanaprabha - LEICESTER jpg VICHAI SRIVADDHANAPRABHA VICHAI SRIVADDHANAPRABHA