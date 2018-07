26 lug 2018 18:30

UN GOL DA RIFARSI GLI OCCHI! – “SOMBRERO” E TIRO AL VOLO ALL’INCROCIO DEI PALI, LA RETE PAZZESCA DI MARIO RICARDO, CIECO DA UN OCCHIO, DURANTE UNA PARTITA DI COPPA DEL PARAGUAY - NONOSTANTE LA PRODEZZA, CHE SI CANDIDA PER VINCERE IL PREMIO ‘PUSKAS’ PER IL GOL DELL'ANNO, LUI HA MINIMIZZATO: “HO SOLO SOLLEVATO IL PALLONE IN ARIA E…” – VIDEO