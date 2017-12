GOOOOL! QUESTE SÌ CHE SONO VACANZE! - IL 2017 PASSERÀ ALLA STORIA PER UN NATALE PIENO DI CALCIO. UNA RIVOLUZIONE TELEVISIVA, INNANZITUTTO. SI GIOCHERÀ SABATO 30 DICEMBRE E SABATO 6 GENNAIO. E ANCORA DUE STRACITTADINE DI COPPA ITALIA: INTER-MILAN MERCOLEDÌ 27 DICEMBRE, JUVE-TORO LA SETTIMANA DOPO, IL 3 GENNAIO

Luca Beatrice per Il Giornale

Ricordo 29 anni fa il derby di Torino giocato nel pomeriggio del 31 dicembre, per la cronaca, vinto 1-0 dalla Juventus con gol di Spillo Altobelli. Un' anomalia, perché il torneo allora partì tardi, dopo le Olimpiadi di Seul. Da decenni, infatti, il campionato di serie A si è fermato per la consueta pausa natalizia, in pratica una lunga sospensione da Natale all' Epifania come da calendario scolastico.

Gli appassionati vivono questo periodo come un incubo, secondo solo all' estate. Sia chi va allo stadio, sia chi soffre davanti alla tv si deve accontentare del calcio straniero, invidiando in particolare la Premier League inglese dove si gioca ininterrottamente perché è dimostrato che durante le vacanze invernali la gente ha più tempo e voglia per divertirsi. Un menù che prevede piatti gustosi, un Arsenal Liverpool o un Leicester United, certo meglio di un film già visto e delle repliche di spettacoli musicali.

Il 2017 passerà alla storia come l' anno in cui, finalmente, il calcio non andrà a riposo sotto l' albero. In coincidenza, non certo secondaria, di un girone d' andata incerto e combattuto, dunque appassionante. Una rivoluzione televisiva, innanzitutto. Dopo l' antipasto di ieri, sabato 23, si giocherà anche sabato 30 dicembre e sabato 6 gennaio. E ancora due stracittadine di Coppa Italia: Inter - Milan mercoledì 27 dicembre, Juve - Toro la settimana dopo, il 3 gennaio.

Tornati dalle piste da sci, dalla gita nelle città d' arte, evitando (si spera) l' ennesimo pranzo parentale, ci aspetta il divano con le dirette Sky e Mediaset Premium di tutte le partite; i talk show, gli approfondimenti, le interviste, le moviole, le var e tutto quanto fa campionato. Persino la cara vecchia Domenica sportiva anticipa di un giorno per non essere da meno, con gli ospiti in studio disponibili, rimasti a parlare di calcio invece di andare ai Caraibi o a St. Moritz.

Magari questo non piacerà a mogli e compagne, impazienti di staccare dal calcio almeno a Natale. Questo giro dovranno adattarsi, sopportare, venirci incontro, abbozzare. E anche i figli sono avvisati: niente filmetti o serie tv, l' apparecchio è precettato, fuori dalle scatole, accomodarsi altrove grazie.

Sospesi anche gli appuntamenti con gli amici, dove si dicono sempre le stesse cose. Queste sì che sono vacanze.

Noi tifosi lo intendiamo come un regalo, visto ciò che capiterà la prossima estate: i Mondiali senza l' Italia. Una iattura inimmaginabile, inedita per chi ha meno di sessant' anni. Poi troveremo il modo di guardarli lo stesso, ma al netto dell' ansia non sarà la stessa cosa. Anche se un vero tifoso alla fine è più coinvolto da un ottavo di finale di Coppa Italia della sua squadra che dalla Nazionale.

Buon Natale e felice anno nuovo a tutti i tifosi davanti alla tv. A tutti, proprio a tutti, tranne Ventura e Tavecchio. Che il panettone vada loro di traverso, almeno.