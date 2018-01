GRANDE,GIALLOROSSO E VERDONE: “SE LA ROMA VENDE EMERSON E DZEKO, NON VA NEANCHE IN EUROPA LEAGUE” - L'ATTORE, GRANDE TIFOSO ROMANISTA, COMMENTA LE VOCI DI MERCATO: “SONO ARRIVATO AL PUNTO DI RIMPIANGERE ANCHE YANGA-MBIBWA” – E SU TOTTI…

«Se vendiamo anche Emerson e Dzeko rischiamo di non andare nemmeno in Europa League». Parola di Carlo Verdone che a Deejay Football Club ha parlato delle voci di mercato che stanno facendo vacillare le certezze dei tifosi giallorossi.

L'attore, attualmente nei cinema con il film record d'incassi "Benedetta Follia", ha parlato del momento poco sereno in casa Roma: «Non mi capacito di questa cosa che vogliamo vendere tutti. Io sono arrivato al punto di rimpiangere anche Yanga-Mbibwa, pensa un po'. Che posizione dovrebbe avere Totti nella vicenda? Lui deve definire la sua posizione, secondo me non l'ha ancora capita. Si trova in una situazione nella quale non può fare più di tanto», ha concluso l'attore, grande tifoso romanista.

