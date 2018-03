HIGUAIN SALTA LA LAZIO MA ALLEGRI CALA L’ASSO: “GIOCA DYBALA!” – TRA I PALI CI SARA’ BUFFON MENTRE CHIELLINI POTREBBE RIPOSARE – IN VISTA DEL RITORNO DI CHAMPIONS COL TOTTENHAM IL TECNICO SI DICE OTTIMISTA SUL RECUPERO DEL "PIPITA" – E SUL SUO FUTURO DICE… - MAROTTA MEJO DI BONIPERTI: "IL BEL GIOCO DEL NAPOLI? ALLA FINE CONTA VINCERE"

Da www.corrieredellosport.it

dybala

«Higuain non c'è». Massimiliano Allegri annuncia subito, in conferenza, l'assenza del Pipita contro la Lazio. Il tecnico della Juventus, però, recupera Dybala che «giocherà dall'inizio come centravanti» mentre Chiellini «potrebbe riposare», a differenza di Buffon, sicuramente tra i pali dal 1'.

HIGUAIN - «Oggi si è allenato, ma per Londra è ancora presto: siamo fiduciosi e ottimisti. Ha dolore, altrimenti sarebbe venuto a Roma con noi».

allegri

TESTA ALLA LAZIO - «Non pensiamo al Tottenham, c'è prima la Lazio: è questa la nostra priorità. E' una partita dalla quale vogliamo uscire con un risultato positivo. Lazio ai supplementari contro il Milan? Non conteranno per loro: la partita dà talmente tanti stimoli...

HIGUAIN

Sarà una partita molto tattica. L'attenzione e il dettaglio faranno la differenza. Bisogna mettere in campo la migliore formazione. Con la Lazio abbiamo perso due volte, un po' da polli, ma abbiamo perso. Sono cresciuti molto, Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro, la sua squadra ha fisico e tecnica, merita la posizione che ha e giocarci contro è sempre difficile: concede poco ed è molto brava sulle palle inattive».

CONTRATTO - «Sono legato fino al 2020, sto bene qui e non vedo perché dovrei andar via, a meno che non succeda una catastrofe da qui alla fine dell'anno».

dybala 5

2. MAROTTA

Da www.corrieredellosport.it

«Da qui a un mese avremo impegni diversi in competizioni diverse, lo spirito è sempre quello entrare in campo per vincere. Poi, come si dice, i conti si fanno alla fine». Così il dirigente della Juventus Beppe Marotta, vincitore del premio sportivo dell'anno al teatro Regio. «Allegri inseguito da grandi top club? Lui ha dimostrato tra lo scetticismo generale non solo di essere all'altezza della Juve ma anche essere uno dei migliori tecnici in circolazione e per lui parlano i fatti. Lui ci sta regalando grandi soddisfazioni e penso che continuerà con noi anche in futuro».

allegri agnelli marotta

Marotta ha risposto anche a chi gli faceva notare il bel gioco del Napoli: «Alla fine conta vincere e non giocar bene o male, che è una cosa complementare legata a fattori diversi. Se alla fine vincerà il Napoli gli stringeremo la mano ma sarà battaglia fino alla fine. Fondamentale lo scontro diretto a Torino? Sarà importante ma da qui alla fine ci sono tanti punti a disposizione e alla fine anche le partite apparentemente più semplici possono nascondere insidie».

marotta

dybala dybala