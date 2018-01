ICARDI HOT, IMMOBILE IN LOVE, I DUE AMICONI BONUCCI E CHIELLINI: LE VACANZE DELUXE DEI CALCIATORI TRA MALDIVE E DUBAI – IL PREMIO DELLA CRITICA VA A "INDIANA JONES" BERNARDESCHI CHE INVECE DI "SVACCANZARE" IN SPIAGGIA HA SCELTO I SAFARI IN TANZANIA (E PER QUESTO E’ STATO SPERNACCHIATO SUI SOCIAL) – INARRIVABILE IL BACIO DEL TRAP ALLA MOGLIE

CLAUDIO SAVELLI per Libero Quotidiano

I calciatori di A sono ricchissimi da sempre, ma solo da pochi anni (nel nome dei social) sono così attenti a farci sapere che si trattano bene. Il paradosso, però, è che più si impegnano nell' ideare fantasiose inquadrature e pose per magnificarsi (a Icardi, immortalato con il solo cappello a coprire i beni più preziosi, l' oscar per la fotografia edizione inverno 2018), più rimangono a corto di fantasia in quanto a location.

Checché ne dica Gattuso («i calciatori avevano le vacanze già prenotate da tre mesi»), è come se avessero telefonato tutti allo stesso agente di viaggi il giorno prima della partenza, e quest' ultimo avesse risolto la brutta faccenda prenotando alla comitiva le uniche mete trendy del nuovo anno: Maldive o Dubai. E così in barba alla fantasia e alle vacanze intelligenti che chi ha i soldi a volontà potrebbe realizzare, i giocatori assai modaioli si sono ritrovati (quasi) tutti lì, insieme e, in alcuni casi, appassionatamente.

Vedi ad esempio Bonucci e Chiellini, che come due vecchi amici divisi dal destino si sono dati appuntamento alle Maldive, lontano da tutto e da tutti, per ricordare i bei tempi che furono. Tra tutti gli altri banalissimi maldiviani - Marchisio, Suso, Callejon, De Rossi, Nainggolan, stavolta alla larga dai social -, anche qui "the oscar goes to" Mauro Icardi, il quale, non volendo fare un torto agli enti turistici in competizione, ha scelto entrambe le mete: capatina a Dubai, mezza settimana alle Maldive, e riposo dal riposo di nuovo a Dubai, prima di tornare ad Appiano. L' unico in grado di contendere il trofeo a Icardi è stato l' unico che segna più di lui, Ciro Immobile, che insieme alla moglie Jessica alle Maldive ha portato pure le due figlie adorate, a differenza dei solitari Maurito e Wanda.

Una menzione al merito va alla coppia d' attacco dell' Atalanta, Petagna e Papu Gomez, che alla poca fantasia (sì, anche loro alle Maldive) hanno rimediato con tanta abnegazione, allenandosi sulla sabbia, come a rimarcare il motivo per cui la squadra di Gasperini corre che è un piacere. Più sobria ma ugualmente corposa la fazione-Dubai, guidata da Hysaj e Reina, Borini e De Vrij, Gagliardini ed Eder, che forse colto da un colpo di calore ha lasciato su Twitter dei messaggi indecifrabili, e completata da Belotti e Milik, i due grandi centravanti infortunati del campionato: chissà se il caldo solo degli emirati li restituirà a Torino e Napoli in salute. Al netto dei sudamericani come Alisson e Felipe Anderson che hanno curato la "saudade" tornando in patria, pochi hanno sfidato la moda. Le ali dell' Inter, Candreva e Perisic, hanno optato per le montagne innevate con le rispettive famiglie, mentre bomber Borriello, ha preferito il freddo polare di New York ai tropici, come un guerriero ferito (infortunato) che cerca il clima ostile per temprarsi prima del ritorno in battaglia. E nella Grande Mela, altro che vizi: Borriello si è diviso tra palestra e cinema con il suo amico Mimmo. Una sobria vacanza da sportivo esemplare, quasi come quella degli infortunati D' Ambrosio, Miranda e Dybala, che sono rimasti in Italia per recuperare dai rispettivi infortuni. Da lode. Ma il premio della critica va a Bernardeschi, l' unico vacanziero fuori moda, che anziché svaccarsi in spiaggia ha scelto i safari in Tanzania. E con una ricercatezza estetica quasi sfacciata, si è immortalato in un' impeccabile versione "Indiana Jones" nel bel mezzo del nulla prima di un' escursione: il risultato è che sui social l' hanno preso in giro. Rientrerà dalle vacanze, Bernardeschi, come tutti gli altri tra oggi e domani, ma tra tutti sarà l' unico a poter dire di aver staccato veramente dal mondo del calcio.

