INDOSSANO TROPPE PELLICCE, ICARDI E ‘SIGNORA’ VERGOGNA”: BLITZ ANIMALISTA A SAN SIRO, NEL MIRINO IL BOMBER INTERISTA E LA MOGLIE-AGENTE WANDA NARA: "RICORDIAMO CHE LA PELLICCIA PORTA SFORTUNA, COME SI È DIMOSTRATO A SUO TEMPO QUANDO BELEN…"

Manifesti affissi sulle cancellate di San Siro, nella notte tra martedì e mercoledì, contro Mauro Icardi e Wanda Nara: così i militanti di «Centopercentoanimalisti» hanno protestato contro il capitano dell’Inter e la moglie-agente del calciatore per «la noncuranza con cui indossa e ostenta indumenti con parti in pelliccia di animali uccisi.

Questo dovrebbe saperlo perfino lui», si legge nel post pubblicato su Facebook con cui hanno diffuso l’iniziativa. «E la moglie possiede e indossa molte pellicce. Questo per noi basta a qualificarli. Ma gli ricordiamo che la pelliccia porta sfortuna, come si è dimostrato a suo tempo quando Belen era testimonial dell’Udinese — attaccano gli animalisti —. Persone come lui sono, purtroppo, degli opinion maker. Troppa gente è portata ad imitarlo. Gli diciamo dunque: vergogna!».

