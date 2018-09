ITALVOLLEY, LA VITTORIA PIU’ AMARA: BATTE LA POLONIA AL TIE-BREAK MA E’ FUORI DAL MONDIALE – LE 7 VITTORIE SU 8 GARE DELLA PRIMA PARTE DI TORNEO AVEVANO ILLUSO: GLI AZZURRI PAGANO A CARO PREZZO IL BLACK-OUT CONTRO LA SERBIA NELLA PRIMA PARTITA DELLA "FINAL SIX" – GLI APPLAUSI DEL PUBBLICO DI TORINO, ZAYTSEV: "LA NOSTRA PIU’ GRANDE VITTORIA SIETE VOI"

Da gazzetta.it

italia polonia

La Polonia vince il primo set della sfida contro l’Italia 25-14 e si qualifica per la semifinale mondiale. Gli azzurri di coach Blengini sono eliminati, pur vincendo la gara al tie-break: 14-25, 25-21, 18-25, 25-17, 15-11 il punteggio finale. L’unica possibilità di qualificarsi per le semifinali per gli uomini di Blengini sarebbe stata una vittoria per 3-0 e almeno 15 punti di scarto complessivi. Invece... la Polonia passa il turno insieme alla già qualificata Serbia. Domani le semifinali Brasile-Serbia e Polonia-Usa.

LA PARTITA — Dura appena 25’ la possibilità dell’Italia di riprendere per i capelli la final four del Mondiale. Il tempo di giocare il 1° set contro la Polonia e subire la superiorità di Heynen. Con 6 muri e 3 battute vincenti i campioni del mondo in carica prendono il largo non lasciando mai la possibilità agli azzurri di rientrare subendo un parziale importante: 25-14. Squadra di Blengini che è rimasta a contatto fino al 4-4 prima di subire il gioco polacco. Brutto approccio di molti azzurri con tanti errori.

Inutile negarlo, i numeri nelle prime otto uscite - sette vittorie e una sola sconfitta - sommati al vantaggio di giocare il torneo iridato in casa, avevano illuso. Il pesante k.o. con la Serbia di mercoledì ha riportato gli azzurri sulla terra e incrinato le loro certezze: così come la nazionale di Grbic, anche quella polacca si è dimostrata superiore nel momento in cui contava, il primo set appunto. E non è bastato nemmeno il giorno di riposo in più rispetto agli avversari, travolgenti ieri sugli slavi. Azzurri che comunque si meritano l’applauso, puntualmente arrivato da un pubblico, quello del Pala Alpitour di Torino, che non ha mai smesso di incitarli.

zaytsev 17

I magnifici sei iniziali: Giannelli palleggiatore, Zaytsev opposto, Juantorena e Lanza schiacciatori. Centrali Mazzone e Anzani centrali, Colaci libero. Ancora una volta l’inizio degli azzurri illude: trascinata da Kurek, la Polonia è avanti 8-4 al primo time out tecnico. L’Italia prova ad accorciare con un ace di Juantorena e un muro di Zaytsev, ma le star azzurre non sembrano in gara nemmeno stasera. E rapidamente si capisce quale sarà il copione. La nazionale di Heynen scandisce la sua marcia a suon di ace e muri e fugge. E con lei le speranze di rimonta di una Nazionale che incappa nei soliti errori: troppi per pensare di poterla ribaltare. I biancorossi esultano, il lungo applauso del pubblico di Torino prova a rincuorare Colaci e soci. Da qui fino alla fine si va in campo per l’onore. Messo in cassaforte il pass per le Final Four, la Polonia ovviamente fa rifiatare i titolari. Nel secondo set la partenza migliore è degli ospiti, ma l’Italia rialza la testa e li aggancia sul 4-4. Un attacco di Juantorena firma il sorpasso.

zaytsev

Gli ospiti non hanno alcun interesse a spingere sull’acceleratore e gli azzurri se ne vanno: al secondo time out tecnico sono avanti 16-9. E’ Lanza a chiuderla sul 25-21, è il primo set vinto dall’Italia in queste Final Six. Il terzo set si apre con quattro punti consecutivi per gli azzurri, i biancorossi ci riagguantano. L’Italia si mantiene in carreggiata e si porta sul 13-13 con un bell’attacco di Lanza. Poi è nuovo allungo degli avversari, complici gli errori in battuta azzurri: 18-25 e Polonia nuovamente avanti. La Nazionale di Blengini riequilibra i conti nel quarto set: dopo un iniziale brak polacco i padroni di casa prendono il largo, aiutati anche dal servizio non impeccabile degli avversari, e si portano sul 19-13. Un ace di Zaytsev decide il 25-17 azzurro e il 2-2. Il tie break, deciso da un primo tempo di Candelaro, se lo prende l’Italia (15-11) e con esso una vittoria. Ma non basta a compensare l’amarezza.

cartello tifosa per zaytsev zaytsev

juantorena italvolley 77 ITALVOLLEY JUANTORENA italvolley italvolley zaytsev