Mario Sconcerti per il Corriere della Sera

dybala

La Juve vince anche senza Ronaldo(a dir la verità anche senza Mandzukic), ha ancora tanta stoffa che le avanza.

Dybala si muove come un Sapiente,è subito decisivo e inquieta per la facilità con cui incide nel giorno in cui è da solo. Ma questo è un po' quello che mostra tutta la Juve, di essere andata avanti indipendentemente da Ronaldo. Il quale ha portato però una consapevolezza diversa alla squadra, l' ha inserita nel calcio individuale, cioè non quello degli schemi ma delle giocate, dei colpi di classe.

allegri

Oggi alla Juve tutti provano a saltare l' uomo, da Bernardeschi a Dybala, Alex Sandro, Cancelo, Cuadrado, Pjanic a suo modo, Douglas Costa per abitudine. Tutti vanno spesso in verticale. Oggi la Juve è facilmente riconoscibile, ha un suo preciso gioco internazionale. Non so se vincerà la Champions, non può saperlo nessuno, ma ha il vecchio peso del Real, quando vinceva qualunque schema avesse perché aveva i giocatori migliori.

klopp ancelotti

Vince bene anche una Roma opposta a quella del derby, ben schierata per una partita più facile. C' è stato un momento in Europa in cui l' arrivo di qualunque straniero sembrava aver ridistribuito la qualità fra ricchi e poveri. Ora sembra si stia tornando al vecchio proletariato dei più fragili. Sono pochi i risultati a sorpresa. La partita più bella sarà stasera a Napoli.

insigne salah

Il Liverpool ha un attacco formidabile e almeno un paio di centrocampisti di valore mondiale. Non ha una grande difesa, come quasi sempre accade alle squadre che devono spingere molto. Dal portiere a Milner, a Salah, Firmino, Mané, sono tutti giocatori a cui il Napoli non può rispondere. Ma nemmeno il Liverpool è perfetto. Klopp, il suo guru, è spericolato perché carismatico o più probabilmente viceversa, ma per 35 minuti sa far assaltare gli avversari come forse nessuno. Poi si placa e chiede all' istinto dei singoli. Il Napoli è diverso, meno impavido, più materno, ma ugualmente corretto.

Ancelotti ha sbagliato per ora solo la partita di Genova, quella con la Juve l' ha semplicemente persa. Ma con i suoi 15 punti il Napoli sarebbe primo in Spagna (Real e Barcellona sono a 14). C' è spazio per pensare positivo.

