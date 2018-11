JUVE, MISSIONE COMPIUTA - CR7 INVENTA, MANDZUKIC SEGNA: BIANCONERI AGLI OTTAVI - DE GEA SALVA, LO UNITED GODE ALL'ULTIMO RESPIRO CON FELLAINI E MOURINHO SI INVENTA UNO SHOW DA ROCKSTAR (FOTO) - CAOS A ATENE: SCONTRI TRA TIFOSI E LANCI DI MOLOTOV PRIMA DELLA GARA TRA AEK E AJAX (VIDEO)

La Juve batte 1-0 il Valencia e conquista la qualificazione agli ottavi, ma non il primo posto nel girone di Champions, vista la vittoria all'ultimo secondo del Manchester United con lo Young Boys. I bianconeri non brillano nei primi 45' e a fine primo tempo Szczesny, con una parata sensazionale, nega il gol a Diakhaby. La Juve fatica, ma al 14' una giocata super di Cristiano Ronaldo rompe il match. Il portoghese con un doppio passo salta un avversario e regala un cioccolatino che Mandzukic deve solo scartare a due passi dalla porta di Neto. Il gol stappa la squadra di Allegri, che da lì in poi crea occasioni a raffica. L'ex Neto però risponde presente e limita il passivo. Alla Juve, in fondo, va bene anche così. Anche se con lo Young Boys all'ultima giornata servirà un piccolo sforzo per mantenere il primo posto.

AEK ATENE- AJAX

In campo un 2-0 per gli olandesi che è stato sinonimo di pass per gli ottavi di Champions, appena fuori dal rettangolo verde il caos più totale. A qualche giorno di distanza dai disordini in Sudamerica per River-Boca ecco i disordini in Europa, prima della sfida tra Aek Atene e Ajax valida per la quinta giornata del girone E. Alcune delle immagini sono molto cruente: tifosi olandesi insanguinati e vere proprie esplosioni a pochi metri di distanza dai fan dell’Ajax giunti in trasferta, e che già si erano scontrati contro i greci anche alla vigilia del match dandosi appuntamento vicino alla sede della squadra della capitale.

