JUVE-NAPOLI, A VOI DUE – SCONCERTI: "L’INVENZIONE DI INSIGNE CENTRAVANTI E’ FORSE LA MIGLIORE IDEA DEL CAMPIONATO. NON STUPISCE L’ABBIA AVUTA ANCELOTTI - JUVE SEMPRE VINCENTE, LA ROMA E’ UN INSIEME SBAGLIATO DI BUONI GIOCATORI CHE SI DANNEGGIANO A VICENDA - LA LAZIO PUO’ ESSERE LA SORPRESA - PIATEK NON GIOCA A CALCIO, TIRA IN PORTA. E LA PRENDE - VIDEO

Mario Sconcerti per il Corriere della Sera

napoli parma

L' invenzione di Insigne centravanti è forse la migliore idea del campionato. Non stupisce l' abbia avuta un vecchio calligrafocome Ancelotti, uno che conosce l' importanza dei ruoli e della qualitàdi chi li esegue. Insigne centravanti tocca il doppio dei palloni, sapendoli giocare, può fare molti più danni che toccandone pochi. Insigne è l' uomo che deve pareggiare la differenza di Dybala nella Juve.

dybala

Lo scorso anno Dybala segnò 10 reti più di Insigne che valsero ampiamente i quattro puntidi scarto. A modo loro contano meno sia Ronaldo da una parte che Mertens e Milik dall' altra. Perché segnano tutti molto, quindi si annullano. La diversità rimane nei gol degli altri, in quelli di Insigne e Dybala. Lo scorso anno furono decisivi quelli di Dybala, adesso è in netto vantaggio Insigne.

Comunque non è comune che la Juve vinca sempre così a inizio stagione. Sei successi più la Champions è qualcosa accaduto solo altre cinque volte nella storia.

Questo dà un' idea di come la differenza di qualità generale stia normalizzando anche le eccezioni. È tornata a vincere la Roma ma era quasi inevitabile.

matuidi dybala

Non è un problema di volontà il suo, è un problema tecnico, la Roma non ha un centrocampo seriamente possibile. Cristante, Pellegrini, Pastore, non possono stare insieme, non sono centrocampisti reali, completi, sono tutti offensivi. Questo, aggiunto a due ali sempre leggere e a due terzini che attaccano come Florenzi e Kolarov, non crea nessuna fase difensiva. Infatti la Roma non sbaglia, spesso va direttamente nel pallone. Perché è un insieme sbagliato di buoni giocatori che si danneggiano a vicenda. La classifica in questo momento è corretta.

Il Napoli è con la Juve l' unica squadra completa. La Lazio non si è ripresa, ha trovato solo avversari menoimpossibili di Juve e Napoli, le squadre con cui ha perso. La Lazio è sempre stata una grande squadra, non mi meraviglierei diventasse la sorpresa.

insigne

Resta da parlare di Piatek. Preziosi chiese consigli in estate, gli dissero che sotto gli 8 milioni era un grande affare.

Preziosi ha esagerato, ne ha pagati solo 4.

Piatek non gioca a calcio, tira in porta.

E la prende.

piatek piatek