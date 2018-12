JUVE NO LIMITS - MANDZUKIC-GOL, ANCHE L’INTER SI INCHINA AI BIANCONERI – LA SQUADRA DI ALLEGRI CENTRA LA 14ESIMA VITTORIA IN 15 GARE: EGUAGLIATO IL RECORD EUROPEO – SPALLETTI PUO’ RECRIMINARE PER IL PALO DI GAGLIARDINI E PER LA DISATTENZIONE DIFENSIVA SULLA RETE DEL CROATO: "ABBIAMO COMMESSO TROPPI ERRORI" - BONUCCI: "NOI FORTUNATI SUL PALO" - VIDEO

Valerio Clari per gazzetta.it

juve inter mandzukic

Questo treno non fa fermate, nemmeno nelle stazioni più attese. Da agosto, lungo i binari d’Italia, si segnala un unico rallentamento, peraltro piuttosto casuale (un’incomprensione fra macchinista e capotreno). Per il resto, si macina, si corre, si coprono distanze record (43 punti in 15 gare, primato storico nei top5 d’Europa, col Psg attuale). I vagoni bianconeri se non travolgono, superano gli ostacoli, anche quelli che provano a non mostrare paura. La Juve batte 1-0 un’Inter che per lunghi tratti gioca alla pari e che chiude con un 4-2-3-1 con Perisic, Keita, Lautaro e Icardi tutti insieme, ma mettendo insieme solo due tiri sbilenchi del Toro.

capello agnelli 1 juventus inter

SUPERPOTERI — Anche in una serata in cui Cristiano è un po’ meno marziano, la squadra di Allegri mostra superpoteri collettivi: il reparto arretrato è impressionante per capacità di prenderle tutte. I bianconeri concedono due occasioni in tutto il match: il palo di Gagliardini e un tiro in area (gestito male) di Politano, dopo un pasticcio in uscita di Matuidi.

Il centrocampo ha aggiunto un Bentancur formato “top player” a un reparto già ricco di soluzioni, l’attacco ha vie molteplici per arrivare al gol. L’Inter non viene travolta ma, alla lunga infilata: siamo a +11, stasera, sulla seconda. I nerazzurri (-14) rischiano di ritrovarsi il Milan a -1, ma non è la serata di accuse o processi. Anche stavolta vanno vicini al pari, chiudon con la vittoria di Pirro del possesso palla (51 a 49) trovano un Icardi in versione assist-man, un Joao Mario recuperato anche per questi palcoscenici, e una tenuta difensiva convincente.

mandzukic 4

IL PALO — Il centrocampo nerazzurro, dove Spalletti schiera due esclusi dalla lista Champions (Gagliardini e Joao Mario), regge a lungo l’urto e il gioco. L’Inter tiene palla come da progetti, a lungo però lo sbocco sembra unico: cross da fondo, che prende sempre Chiellini. La prima volta che l’Inter riesce a raggiungere Icardi a centro area, su spunto di Politano, Mauro difende palla spalle alla porta e serve l’inserimento di Gagliardini, davanti a cui si apre la porta: il sinistro incrociato finisce sul palo. Il legno, il pericolo, l’occasione svegliano la Juve e il match.

juve inter 3

IL GOL — Il 4-3-casino di Allegri comincia allora a produrre: spuntano più volte le teste di Mandzukic e Chiellini, ma la palla migliore è per Bentancur, su cui serve una scivolata “coccodrillesca” di Brozovic per evitare il gol. Cancelo, spostato a sinistra da Allegri dopo 20’, inizia a far danni (agli avversari), Ronaldo produce doppi passi in serie, su cui Skriniar però raramente si fa sorprendere.

Il suo primo tiro (dopo un tentativo di replica della famosa rovesciata, venuta meno bene) arriva dopo un’ora, su regalo di Miranda: forte ma alto. Il portoghese migliore, stasera, risulterà essere Cancelo, l’ex, che dopo 66’ va via a Vrsaljko, e piazza il cross vincente. Il più decisivo dei croati, nonostante un’altra prestazione enorme di Brozovic nelle due fasi, sarà Mandzukic, che sul secondo palo, quasi in tuffo, anticipa Asamoah, l’altro ex. Al boa bianconero basta un morso, poi si mette a guardare gli effetti letali: avanti il prossimo. Testa alla prossima anche per l’Inter: il Psv, martedì, è uno snodo anche più cruciale.

