Mario Sconcerti per il Corriere della Sera

La Juve si espande. Nei sette gol al Sassuolo fa impressione che gli attaccanti, cioè Higuain, abbiano cominciato a segnare solo sul quattro a zero. Fino ad allora avevano segnato solo i centrocampisti. La Juve ha cioè fatto squadra da sola, di per se stessa. Non ha avuto bisogno di individualità, ha giocato e basta e ha stravinto. Il Sassuolo ha fatto l' effetto della Nutella su un cucchiaio, ma nelle ultime sei partite aveva subìto un gol in meno di quanti ne ha presi ieri a Torino.

Nel calcio non bisogna andare mai domenica dietro domenica, c' è un cammino che racconta verità complessive.

Ma c' è anche in questa Juve una facilità di fare quel che deve che va perfino oltre i suoi mezzi. Oggi è uscito anche Matuidi, il ragazzo ovunque, piedi non specifici ma riorganizzazione eterna. Non è cambiato niente. È ferma anche la classifica che poggia sempre sul Napoli. Non era la giornata delle sorprese, ma avere conferme, soprattutto con tanti gol, funziona da spazzaneve. Intanto, a mio parere, il Milan ha giocato a Udine la miglior partita dell' epoca Gattuso. Era molto difficile, una partita per squadre reali. Per settanta minuti il Milan l' ha giocata con personalità e qualità, da squadra vera. L' Udinese ha quasi i suoi punti, è abituata a correre, il Milan le ha tolto dalle mani il gioco. Il vero problema è tirare in porta. Il Milan ha segnato sette reti con tre centravanti. Sono la metà di quelli che da soli hanno in pratica segnato Higuain, Mertens e Dybala, nettamente meno di Immobile e Icardi. Il Milan gioca solo di sponda, ormai gioca anche bene ma non chiude mai le partite. E subisce ancora troppo gli episodi della gara, ieri l' espulsione di Calabria. Però ha trovato una strada, sono molti nel Milan quelli che hanno tecnica, alla fine pesano sempre.

Non c' è solo l' istinto di Gattuso, c' è anche un buon senso del calcio nel suo gioco.

Esattamente quello che manca all' Inter.

Meglio la Roma dell' Inter anche in questo periodo scettico. Almeno ha sprazzi di gioco, si accende e si spegne, ha una scintilla. È di moda denigrare Dzeko, i numeri dicono che c' è una ragione. Ma il problema lungo della Roma è la mancanza di buoni tiratori. Sono tutti iscritti a un gran gol o niente. Anche El Shaarawy, anche Under, anche Perotti, anche Schick.

Mancano quelli con il gol normale, come una vecchia abitudine. È questo il limite.

