JUVENTIFUL! RIMONTA DA SIGNORA A WEMBLEY: BASTANO TRE MINUTI DI HIGUAIN E DYBALA PER RIBALTARE IL VANTAGGIO DI SON – DECISIVO IL PIPITA (UNA RETE E UN ASSIST), MURO CHIELLINI, DOUGLAS COSTA DEVASTANTE - ALLEGRI AZZECCA I CAMBI - QUEL PALO DI KANE NEGLI ULTIMI MINUTI... - NEL PRIMO TEMPO NEGATO UN RIGORE SOLARE ALLA JUVE – VIDEO

Fabiana Della Valle per gazzetta.it

tottenham juve

La Juve si prende Wembley e quarti di finale: bastano tre minuti di Higuain e Dybala per ribaltare un primo tempo di sofferenza e il vantaggio di Son, che aveva dominato il primo tempo. Ma l'HD si accende al momento giusto e il Tottenham è eliminato. Juve ai quarti di finale.

Il primo episodio centrale cade al 17', quando Douglas Costa brucia Vertonghen che va in scivolata e lo travolge in area: è rigore, ma Marciniak fa proseguire. Il Tottenham, sollevato, continua a fare la partita, e passa al 39': Barzagli chiude in scivolata su Alli in area, la palla finisce a Trippier che crossa per Son, che colpisce male ma riesce comunque a mandarla in rete.

higuain

Gli inglesi sembrano poter controllare, invece nel giro di tre minuti la Juve riesce a ribaltare tutto: al 19' sul cross di Lichtsteiner Khedira colpisce di testa, Higuain piazza la zampata al volo per il pareggio. Tre minuti dopo il Pipita riceve spalle alla porta, si gira e trova il filtrante centrale per Dybala, che entra in area e segna il 2-1 al 22'. Restano 25' di sofferenza, compreso il palo di Kane al 90', ma la Juve è ai quarti.