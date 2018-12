10 dic 2018 17:10

KIMI, IL “SANTO BEVITORE” COLPISCE ANCORA - SHOW DI RAIKKONEN AL GALÀ FIA: L'EX FERRARISTA ABBRACCIA VETTEL E SI SCATENA SUL PALCO - DIVERTITISSIMO IL PUBBLICO IN SALA, COSÌ COME I SUOI FAN IN RETE: PER ESSERE COSÌ ALLEGRO IL VECCHIO KIMI HA BEVUTO QUALCHE BICCHIERE DI TROPPO? – VIDEO-STRACULT