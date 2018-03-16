LAZIO, IL SORTEGGIONE DI EUROPA LEAGUE TI METTE LE ALI - GLI INZAGHI BOYS PESCANO IL SALISBURGO (CHE HA ELIMINATO IL BORUSSIA DORTMUND) - L'ATLETICO MADRID SE LA VEDRA' CON LO SPORTING - IL LIPSIA TROVA IL MARSIGLIA DI RUDI GARCIA E L'ARSENAL... - IL CASO DEL SALISBURGO E DEL LIPSIA CHE APPARTENGONO ALLO STESSO PROPRIETARIO: LA "RED BULL"...

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SORTEGGIO QUARTI EUROPA LEAGUE

 

Lipsia - Marsiglia

Arsenal - CSKA Mosca

Atletico Madrid - Sporting Lisbona

Lazio - Salisburgo

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE SORTEGGIO EUROPA LEAGUE SIMEONE 1 SIMEONE 1

 

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