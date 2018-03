RETROSCENA/2 - IL NERBORUTO SALVINI CERVA DI FAR PAURA A NONNO BERLUSCONI FACENDO TRAPELARE OGNI GIORNO CHE LA LEGA POTREBBE ACCORDARSI AL M5S. E’ SOLO UN BALLON D’ESSAI: LA BASE, IN VENETO E IN LOMBARDIA, NON APPREZZEREBBE - DI PIÙ: SALVINI SA CHE IN UN GOVERNO A 5 STELLE SAREBBE IN NETTA MINORANZA - NEL DECLINANTE PARTITO DEL BANANA, SI MUGUGNA PER L’ATTEGGIAMENTO FILO-LEGHISTA DI TOTI