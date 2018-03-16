SORTEGGIO QUARTI EUROPA LEAGUE
Lipsia - Marsiglia
Arsenal - CSKA Mosca
Atletico Madrid - Sporting Lisbona
Lazio - Salisburgo
SORTEGGIO EUROPA LEAGUE SIMEONE 1
LAZIO, IL SORTEGGIONE DI EUROPA LEAGUE TI METTE LE ALI - GLI INZAGHI BOYS PESCANO IL SALISBURGO (CHE HA ELIMINATO IL BORUSSIA DORTMUND) - L'ATLETICO MADRID SE LA VEDRA' CON LO SPORTING - IL LIPSIA TROVA IL MARSIGLIA DI RUDI GARCIA E L'ARSENAL... - IL CASO DEL SALISBURGO E DEL LIPSIA CHE APPARTENGONO ALLO STESSO PROPRIETARIO: LA "RED BULL"...-
SORTEGGIO QUARTI EUROPA LEAGUE
Lipsia - Marsiglia
Arsenal - CSKA Mosca
Atletico Madrid - Sporting Lisbona
Lazio - Salisburgo
SORTEGGIO EUROPA LEAGUE SIMEONE 1
IO C’È! (E NON PAGA LE TASSE) - VIDEO: UNA CLIP DEL NUOVO FILM CON EDOARDO LEO, MARGHERITA BUY E GIUSEPPE BATTISTON, IN CUI IL PROTAGONISTA SI INVENTA UNA RELIGIONE PER TRASFORMARE IL SUO BED & BREAKFAST IN LUOGO DI CULTO E DUNQUE FOTTERE IL FISCO - IL REGISTA ARONADIO: ‘DA ATEO SONO AFFASCINATO DALLA FEDE. A CHI MI SCONSIGLIAVA DI RIDERE DELLE RELIGIONI HO RISPOSTO…’
RETROSCENA/2 - IL NERBORUTO SALVINI CERVA DI FAR PAURA A NONNO BERLUSCONI FACENDO TRAPELARE OGNI GIORNO CHE LA LEGA POTREBBE ACCORDARSI AL M5S. E’ SOLO UN BALLON D’ESSAI: LA BASE, IN VENETO E IN LOMBARDIA, NON APPREZZEREBBE - DI PIÙ: SALVINI SA CHE IN UN GOVERNO A 5 STELLE SAREBBE IN NETTA MINORANZA - NEL DECLINANTE PARTITO DEL BANANA, SI MUGUGNA PER L’ATTEGGIAMENTO FILO-LEGHISTA DI TOTI
VALTUR, L’ORA PIU’ DUR - NON C’E’ UN PIANO DI RISTRUTTURAZIONE PER IL GRUPPO MA UN CONCORDATO PREVENTIVO LIQUIDATORIO - IL FONDO DI ANDREA BONOMI, CHE HA RILEVATO LA SOCIETÀ NELL'APRILE 2016, NON SAREBBE PIÙ INTENZIONATO AD INVESTIRE MA PREFERIREBBE RINEGOZIARE I CONTRATTI, PROCEDENDO CON LA CESSIONE A 'SPEZZATINO'
“BISOGNAVA FERMARE SUBITO CAPASSO: UNA DELLE BAMBINE SI POTEVA SALVARE” - “CHI L'HA VISTO?” SOLLEVA UN DUBBIO: “DURANTE LA TRATTATIVA, LA TERMOCAMERA HA RILEVATO LA PRESENZA DI DUE PERSONE VIVE IN CASA. PERCHÉ I CARABINIERI HANNO PARLATO PER ORE INVECE DI INTERVENIRE? LA FIGLIA PIU’ GRANDE, ALESSIA, POTEVA ESSERE SALVATA”
SORTEGGIONE CHAMPIONS: CHE SFIGA! LA ROMA BECCA MESSI, LA JUVE RITROVA IL REAL DOPO LA FINALE PERSA DELL'ANNO SCORSO - DERBY INGLESE LIVERPOOL-CITY - IL SIVIGLIA DI MONTELLA PESCA IL BAYERN - SCONCERTI:" C'È SOLO UNA SQUADRA SUPERIORE, IL BARCELLONA..." - TOTTI: "LORO DOVRANNO SUDARE PER BATTERCI"
CAFONALINO - VROOM! TUTTE LE MOTO PORTANO A ROMA – DAL NUOVO SCOOTER HONDA ALLA SPECIAL SUZUKI: TUTTE LE NOVITA’ PRESENTATE NELLA DECIMA EDIZIONE DI “MOTODAYS” – "FAST" FREDDIE SPENCER, L’UNICO AD AVER VINTO NELLO STESSO ANNO IL MONDIALE NELLE CLASSI 250 E 500, TESTIMONIAL - E POI GREG, ANTONELLA ELIA E LA MOTO DEL CAMPIONE DEL MONDO MARC MARQUEZ...