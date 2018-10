“ADESSO COMINCIA IL SECONDO TEMPO DELLA MIA VITA” – LA LETTERA D’ADDIO AL CALCIO DI "FANTANTONIO" CASSANO – “IL PALLONE MI HA TOLTO DALLA STRADA, MI HA FATTO CONOSCERE PERSONE MAGNIFICHE, MI HA REGALATO UNA FAMIGLIA MERAVIGLIOSA E MI HA FATTO DIVERTIRE DA MATTI. NON HO PIU’ LA TESTA PER ALLENARMI, ORA HO ALTRE PRIORITA’. SONO CURIOSO DI DIMOSTRARE PRIMA DI TUTTO A ME STESSO CHE POSSO FARE COSE BELLE ANCHE SENZA L’AIUTO DEI MIEI PIEDI" - VIDEO

Da gazzetta.it

CASSANO E EUGENIO FASCETTI

Antonio Cassano ha deciso di dire basta con il calcio. Stavolta sembra in maniera definitiva. Dopo aver trovato di nuovo una squadra, la Virtus Entella, e aver ripreso ad allenarsi con regolarità, l'ex attaccante della Nazionale ha deciso di ripensarci ancora una volta. Attraverso una lettera pubblicata dal giornalista Pierluigi Pardo, Cassano ha annunciato di appendere definitivamente le scarpe al chiodo: "In questo momento ho altre priorità - ha scritto Cassano -. Ringrazio il presidente Gozzi e la Virtus Entella e tutti i tifosi, anche avversari".

"GRAZIE A TUTTI" — Cassano, che da appena una settimana aveva ripreso a lavorare con la squadra ligure, ha spiegato i motivi della sua scelta: "In questi giorni ho capito che non più la testa per allenarmi con continuità". Nella sua lettera d'addio, il grazie più grande va a proprio al calcio: "Mi ha tolto dalla strada, mi ha fatto conoscere persone magnifiche, mi ha regalato una famiglia meravigliosa e, soprattutto - prosegue Cassano -, mi ha fatto divertire da matti. Adesso comincia il secondo tempo della mia vita

cassano 4

GIUSTO PROVARCI — Immediata la risposta del presidente dell'Entella, Antonio Gozzi: "Caro Antonio, sapevo che sarebbe stata una scommessa difficile da vincere, ma era giusto provarci" - esordisce il patron - "Ti sei dimostrato un amico, offrendo il tuo aiuto nel momento più difficile della mia Entella. Valeva la pena tentare di recuperare un campione che in una famiglia come la nostra avrebbe potuto chiudere la carriera. In pochissimo tempo hai ridato entusiasmo e unità ad un ambiente che vive questa incredibile incertezza con tanta rabbia e disperazione. Da parte nostra - conclude Gozzi - abbiamo fatto tutto il possibile. Sono molto orgoglioso dei miei collaboratori. Tutta la squadra ti ha fatto sentire dal primo giorno uno di loro. Grazie ragazzi, siamo un grande gruppo".

cassano

cassano

LA CARRIERA — Nel corso della sua carriera, "FantAntonio" ha collezionato 419 presenze, segnando 115 reti, mentre con la maglia della Nazionale ha giocato 39 partite e ha realizzato 10 gol. Cresciuto nel Bari, squadra con cui esplode in Serie A, a 19 anni si trasferisce alla Roma nel 2001. Dopo due stagioni di grande livello a soli 23 anni firma con il Real Madrid, ma l'esperienza spagnola si rivela deludente nonostante la vittoria di una Liga giocata ai margini. Rinasce in Italia, con la maglia della Sampdoria, squadra con cui segna 35 reti in 96 partite. Nel 2011 arriva al Milan, con cui vincerà uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, poi il problema al cuore, il rientro e il "tradimento" ai rossoneri con il trasferimento all'Inter. Nel 2013 si rilancia ancora a Parma, prima di tornare ancora alla Samp. Gli ultimi tentativi di restare aggrappato al calcio, Cassano li ha fatti negli ultimi due anni: un anno fa con il Verona e l'ultimo, proprio in questa settimana, con la maglia dell'Entella.

cassano lettera carolina marcialis 3

