E’ rimasto senza panchina solo per 31 giorni. Era stato esonerato dal Milan il 27 novembre, torna ad allenare il 28 dicembre: da oggi Vincenzo Montella è il nuovo allenatore del Siviglia.

Dopo l’intesa con la società spagnola trovata già ieri, oggi il tecnico, grazie al lavoro del suo agente Alessandro Lucci, ha trovato l’accordo per liberarsi dal Milan, con il quale aveva un contratto per un altro anno e mezzo. Montella avrà come vice Enzo Maresca, è atteso a breve l’annuncio ufficiale del club spagnolo.

