Rinaldo Frignani per il Corriere della Sera

lamborghini bruno peres

L' asfalto viscido, il sospetto dell' eccessiva velocità, il tasso alcolemico a 1,7 (più di due volte oltre i limiti) accertato dai vigili urbani. Ma della notte brava di Bruno Peres, terzino brasiliano della Roma, rimangono soprattutto le immagini della Lamborghini Huracán ammaccata sulla fiancata sinistra dopo essere volata contro un pino a Caracalla. Hanno fatto il giro del mondo. Anche perché è l' ennesimo incidente che coinvolge un calciatore al volante di un bolide.

Solo nella Roma è già toccato di recente a Diego Perotti, Stephan El Shaarawy, e prima ancora a Lucas Digne. I tifosi poi vorrebbero ancora sapere com' è andata veramente nel 2002 all' Eur, quando Jonathan Zebina finì contro i cassonetti al volante della Ferrari di Vincent Candela, che gli sedeva accanto.

BRUNO PERES

L' elenco è interminabile: per tre volte comprende Mario Balotelli (2010 Manchester, 2013 Milano, 2016 Legnano), ma compaiono anche l' ex laziale Keita Baldé (Roma 2014), l' attuale granata Juan Manuel Iturbe (Paraguay 2013), gli ex juventini Arturo Vidal e Martin Caceres (2015).

Incidenti spettacolari e innocui. Ma ce ne sono stati di drammatici: come quello che 25 anni fa segnò la carriera di Gianluigi Lentini (in coma due giorni). Fra i veri miracolati l' ex napoletano Henrique Adriano Buss (2014), il blaugrana Alexis Sanchez (2013).

Per non parlare di David Beckham uscito indenne da un incidente vicino a Londra (2014). Nel 2009 è toccato al pluri Pallone d' oro Cristiano Ronaldo a Manchester, l' anno successivo vicino al Meazza al portiere interista Julio Cesar e nel 2016 all' ex rossonero M' Baye Niang, a Milano. Proprio Peres - che la Rete ha subito trasformato in «Ceres», come la birra, in omaggio all' alcoltest - è al secondo botto in giallorosso: sempre all' alba, con una Porsche a noleggio abbattè i paletti davanti al Palazzaccio, a Prati.

Allora (era il 2016) multa di 48 euro. Adesso denuncia per guida in stato di ebbrezza e ritiro della patente. La società di James Pallotta lo ha escluso da Roma-Benevento e richiamato nel giorno di riposo per un allenamento «punitivo» filmato da Roma Channel. Sul web chiedono la sua cacciata. E pensare che a gennaio, dopo aver rifiutato il trasferimento al Genoa, Peres aveva scritto di voler restare «per riscattarmi».

BRUNO PERES

2. BRUNO CERES COI PIEDI A BANANA

Gianluca Piacentini per il Corriere della Sera

La decisione della Roma di non convocarlo per la gara di domenica prossima contro il Benevento è arrivata nella serata di ieri, dopo un confronto tra i dirigenti e l' allenatore, ma la condanna dei romanisti a Bruno Peres, protagonista di un incidente automobilistico all' alba di ieri, era già arrivata.

Appena sono emersi i particolari, i tifosi si sono scatenati sui social e nelle radio private.

«Rescissione immediata del contratto» è stata la richiesta della maggioranza, che non ha perdonato al calciatore la mancanza di professionalità in un momento delicato della stagione. Tanto più dopo aver detto: «Quello che mi ha convinto a restare è stato l' amore per questa città, per questi colori e per la gente della Roma. Voglio riscattarmi» . Su Facebook e su Twitter è partita la grandinata.

iturbe

«Ha deciso di riscattarsi facendo incidenti alle 5.30 del mattino?». «È vero che i calciatori nel giorno libero possono fare ciò che vogliono, però poi non devono lamentarsi se allo stadio vengono fischiati dopo brutte prestazioni come quelle che ci hanno fatto vedere negli ultimi due mesi».

«Prima la Porsche poi la Lamborghini, Bruno Peres n' è bono manco a guidare con quei piedi a banana che si ritrova». «Il fatto che Bruno Peres sia voluto restare perché ama la città e poi se sia sfracellato nantra vorta pe annà de corsa alle 5 e 30 de matina ve fa pensà puravvoi quello che penso io? Deve avè scoperto quarche cornettaro da paura, me pare ovvio». Più di qualcuno ci va giù pesante e tira in ballo il suo tasso alcolemico (poco meno di 2 grammi/litro), quasi 4 volte superiore al limite consentito: «Possiamo chiamarlo definitivamente Bruno Ceres?».

«Alle 5 di mattina positivo all' alcol test Ma non ti vergogni? Che professionalità dimostri? Decurtazione dello stipendio o addirittura rescissione». «L' etilometro a Peres alla fine de ogni partita». «Chi se 'mbriaca da na parte, chi se 'mbriaca dall' altra. Strano che non vincemo un c... da sempre».

VIDAL 1

Qualcuno sceglie la strada dell' ironia: «Prima la Porsche, adesso la Lamborghini. Più che un calciatore Bruno Peres è uno sfasciacarrozze». «L' associazione romana carrozzieri ringrazia Bruno Peres per lo sforzo profuso nel sostegno della categoria».

«Da quando sta alla Roma, Bruno Peres ha rotto più automobili che giocato partite decenti». «Tegola sul Benevento, Bruno Peres non convocato».

Qualcuno punta il dito contro la società («Il problema è la mancanza di disciplina»), rea di non aver usato il pugno di ferro. In realtà la Roma, non appena venuta a conoscenza dell' accaduto, ha convocato d' urgenza il calciatore a Trigoria e lo ha costretto a un allenamento punitivo, ripreso dalle telecamere di Roma Tv. Poi Di Francesco, d' accordo con Monchi, ha adottato lo stesso metro usato per Nainggolan: Peres fuori dai convocati contro il Benevento.

Ma la sensazione è che ormai sia fuori dalla Roma.

balotelli lamborghini