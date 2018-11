“A CASA NOSTRA L’ALBERO DI NATALE LO FACCIAMO QUANDO CAZ*O CI PARE” – CIRO IMMOBILE REPLICA ALLE CRITICHE PER AVER FATTO L’ALBERO CON DIVERSE SETTIMANE DI ANTICIPO E SCHERZA PUBBLICANDO SU INSTAGRAM UNA FOTO CON LA VENA DEL COLLO GONFIA – CONTRO LA SPAL "CIRO IL GRANDE" HA EMULATO BROZOVIC CON LA MOSSA DEL COCCODRILLO SDRAIANDOSI DIETRO LA BARRIERA…

Da www.cittaceleste.it

Dopo quanto accaduto questa mattina Ciro Immobile rincara la dose. Il siparietto social contro coloro che lo avevano criticato per aver già addobbato l’albero di Natale prosegue nel pomeriggio. Ma andiamo per ordine. Ecco cosa ha pubblicato in mattinata, quando in seguito ad una stories dove mostrava l’albero di natale già pronto in casa, qualcuno lo ha criticato pesantemente: “Per tutti quelli che hanno la presunzione di poter decidere le cose in casa nostra, sappiate che l’albero noi lo facciamo quando c…o ci pare!”

Ecco, questo messaggio non è bastato. Il bomber biancoceleste, infatti, ha scherzato ancora in una Instagram Story, dove ha scritto: “Questa è la mia reazione quando qualcuno mi dice che è troppo presto per fare l’albero di Natale”. Come sfondo ha utilizzato la sua esultanza rabbiosa, con la vena del collo gonfia, per il gol contro la Spal.

