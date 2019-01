“CRISTIANO RONALDO? È UNO PSICOPATICO” – DOPO LE ACCUSE DI STUPRO DELLA MAYORGA, UNA EX DI CR7 RACCONTA AL 'SUN' IL LATO OSCURO DEL PORTOGHESE – DALLE MINACCE LEGATE AD ALCUNE FOTO A LUCI ROSSE ALLE SUE RECENTI AVANCES: "GLI HO DETTO NO, NON VOLEVO ESSERE LA SUA AMANTE” - LA MODELLA, EX CONCORRENTE DEL GF INGLESE, HA DETTO DI VOLER AIUTARE ANCHE GLI AVVOCATI DELLA MAYORGA: “LA GENTE NON IMMAGINA DI COSA CRISTIANO SIA CAPACE…”

Cristiano Ronaldo accusato da una ex: «È uno psicopatico». L'intervista choc al Sun

Ancora guai dal passato per Cristiano Ronaldo. Dopo le accuse di stupro di Kathryn Mayorga, risalenti a dieci anni fa, ora è Jasmine Lennard, ex fidanzata di CR7, modella ed ex gieffina in Inghilterra, a usare parole forti sul campione della Juventus.

Jasmine in una serie di tweet ha accusato duramente Ronaldo, definendolo «uno psicopatico» e parlando di minacce legate ad alcuni suoi scatti a luci rosse («Mi ha chiesto come avrebbe reagito mio padre vedendo certe foto…», ha scritto): inoltre ha anche detto di aver detto di no di recente alle sue avances («Non volevo essere la sua amante»).

Sempre nei suoi tweet, dal profilo poi rimosso o disattivato (attualmente non risulta essere più online), la Lennard ha postato alcuni audio, attribuiti a Ronaldo, in cui il portoghese avrebbe fatto dichiarazioni ‘scomode’ per la sua reputazione. «Non ho paura di lui, ho tenuto dentro tutti i suoi sporchi segreti per troppo tempo e ce ne sono molti», ha detto la ragazza al Sun che l’ha intervistata lanciando la notizia in prima pagina.

«La gente non immagina di cosa sia capace - ha detto ancora Jasmine - se sapesse solo la metà di questo, proverebbe orrore». E se Ronaldo nega le accuse della 33enne modella, lei rincara la dose dicendo di voler aiutare anche gli avvocati di Kathryn Mayorga: «Mi hanno detto che non vedono l'ora di parlare con me», ha detto al Sun, che parla di una imminente azione legale di Jasmine nei confronti dell'ex Pallone d'Oro.

