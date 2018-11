22 nov 2018 09:16

“DE LAURENTIIS? UN PO' TACCAGNO” – DE MAGISTRIS SCATENATO SUL PRESIDENTE DEL NAPOLI: "HA LA MANO UN PO’ TIRATA. PER LO STADIO NON HA CACCIATO UN EURO. LA SQUADRA NELLA PASSATA STAGIONE CON UN PAIO DI GIOCATORI IN PIU’ A GENNAIO AVREBBE VINTO LO SCUDETTO" - "IN UN MIO GOVERNO SARRI MINISTRO AMBIENTE E ANCELOTTI AGLI ESTERI" – INTANTO DE LAURENTIIS RIAPRE A CAVANI E PROMETTE: 'A GIUGNO ARRIVERA’ UN TOP PLAYER'