“ERA UN PADRE E DAVA TRANQUILLITA’ A TUTTI” – RANIERI TORNA A LEICESTER E OMAGGIA IL PRESIDENTE, VICHAI SRIVADDHANAPRABHA, CHE HA PERSO LA VITA IN UN INCIDENTE CON L’ELICOTTERO: "SE CHIUDO GLI OCCHI E PENSO A LUI, LO VEDO SEMPRE COL SORRISO SULLE LABBRA” – IL LORO RAPPORTO ERA INIZIATO CON LA RICHIESTA DI EVITARE LA RETROCESSIONE MA POI L'ALLENATORE HA ADDIRITTURA VINTO LA PREMIER LEAGUE - VIDEO

ranieri 2

"Era un uomo d'oro, un uomo buono. Sembrava un padre e dava tranquillità a tutti". Così raccontava in esclusiva a Sky Sport 24 l’ex allenatore del Leicester, Claudio Ranieri, particolarmente toccato dalla tragica scomparsa di Vichai Srivaddhanaprabha. Coinvolto nell’incidente del suo elicottero insieme ad altre quattro persone, la morte del proprietario delle Foxes ha toccato non solo gli appassionati di calcio inglese: inimitabile l’impresa del club campione in Premier League nel 2016, trionfo che ha stupito tutto il mondo attraverso un autentico miracolo sportivo. Favola dall’impronta italiana con Ranieri in panchina, allenatore legato alla figura del presidente thailandese come da lui stesso raccontato:

ranieri leicester 7

"La cosa che mi colpiva era questa sua positività, il suo voler far bene, non ha mai fatto pesare a nessuno un risultato negativo, veniva nello spogliatoio e dava la carica". Il suo successo in Inghilterra ha permesso di conoscere un uomo d’affari appassionato di polo e naturalmente di calcio, slancio trasmesso dal figlio: "Credo che sia stato un uomo illuminato perché ciò che ha toccato, lui lo ha migliorato - ha raccontato Claudio -, ecco perché sarà il figlio più giovane a seguirne le orme". E pensare che tutto era iniziato con la richiesta di una permanenza in Premier League, torneo poi conquistato da outsider assoluto: "Se chiudo gli occhi e penso a lui, lo vedo sempre con il sorriso sulle labbra". Claudio Ranieri non poteva che recarsi al King Power Stadium per omaggiare di persona il suo presidente: il suo arrivo allo stadio ovvero il luogo della tragedia, dove entrambi avevano archiviato il sogno di una città intera, ha riservato la preghiera e la massima commozione dell’ex manager delle Foxes. Un ricordo sincero per chi vivrà nella leggenda grazie alla più incredibile delle imprese.

vichai srivaddhanaprabha

Questo giovedì, alle 22 su Sky Sport Football, andrà in onda lo speciale che racconta l’affetto di Leicester per Vichai e spiega perché il presidente era tanto amato dalla città. "Addio a Vichai, l’uomo dei sogni" raccoglie gli aneddoti dei giocatori che con lui hanno conquistato il titolo nella stagione 2015/16, le testimonianze degli amministratori della città di Leicester alla quale dimostrava vicinanza e sostegno economico, oltre alle parole commosse degli abitanti che in queste ore stanno dimostrando il cordoglio e la vicinanza alla famiglia.

