“IN EUROPA MEGLIO DEL NAPOLI PER ORA C' È SOLO LA JUVE” – SCONCERTI ESALTA ANCELOTTI: “È STATO BRAVISSIMO A NON CANCELLARE LA LEZIONE DI SARRI E ADESSO HA UNA SQUADRA CHE NON HA UN SOLO GIOCO” - "L' INTER CONTRO IL BARCELLONA È STATO UN GATTINO SULLE GINOCCHIA DEL PADRONE. MA SI AVVIA A UNA QUALIFICAZIONE CHE SEMBRAVA IMPOSSIBILE ALL’INIZIO" – VIDEO

Mario Sconcerti per il “Corriere della Sera”

L' Inter perde contro un Barcellona normale confermando la sua stessa normalità. Non è rimasto molto del vecchio, leggendario Barcellona, questo sembra una squadra d' inizio millennio, prima che arrivassero Guardiola e Messi. Una squadra del tempo, che non è appunto un tempo di grandi giocatori. Non poteva essere l' Inter la nuova stella polare.

Ha giocato con insistenza e discreto anonimato, una partita complessivamente grigia fra due squadre che non hanno trovato o non hanno proprio la scheggia in più. Il Barcellona è lontano da se stesso, ha perso molto e farà fatica a rinnovarsi. Non importa quanto sei ricco se non ci sono soggetti giusti da comprare.

Spendi e basta. Ma l' Inter è stato un gattino sulle ginocchia del padrone, mai duramente in partita. Una partita tra eunuchi, nel grande senso intelligente che la parola aveva quando gli eunuchi guidavano l' impero di Bisanzio. Uno sguardo di desiderio sapiente e impossibile, non di più. La partita di per se stessa conta pochissimo grazie al pareggio del Tottenham in Olanda, l' Inter si avvia a una qualificazione che sembrava abbastanza impossibile all' inizio. E non è molto importante nemmeno la figura leggera fatta a Barcellona.

Non esistono oggi squadre dure, usciamo da tre edizioni vinte dal Real che oggi è la vittima più continua. La Champions oggi è volubile come un giramento di testa: l' unico farmaco è cambiare partita, svoltare la vita. Passerà da solo. Tanto che una delle squadre più forti diventa il Napoli di Ancelotti, bravissimo non cancellare lui la lezione di Sarri e a lasciare che la squadra ne mantenga la memoria.

Così il Napoli oggi è un laboratorio avanzato di una vecchia scienza, ha una squadra che non ha un solo gioco ma il doppio delle esperienze. Non è più forte delle migliori, è solo avanti, ha finito gli esperimenti, ne ha preso la parte migliore e sta godendo dei risultati. In Europa per adesso di migliore c' è solo la Juve.

