Stefano Boldrini per gazzetta.it

Peccato. Così fa male: incassare la rete del pareggio del Liverpool all’89’, con la splendida invenzione di Sturridge e una piccola fetta di responsabilità di Kepa che favorisce l’attaccante dei Reds, è un colpo a tradimento, ma Sarri può essere orgoglioso del suo Chelsea e del lavoro che sta svolgendo. Nel giro di quattro giorni, i Blues hanno messo alla frusta la squadra che ha finora dominato la scena in Inghilterra e, fino all’1-1 dello Stamford, era a punteggio pieno in Premier: prima il 2-1 all’Anfield che ha eliminato la banda di Klopp dalla Coppa di Lega, poi l’ennesima frenata di Londra.

Superate le suggestioni e l’emotività di una gara tirata fino al 94’, va detto che il pareggio è giusto. I salvataggi sulla linea di Rudiger nel primo tempo – affondo di Salah – e di Luiz nella ripresa – respinta di piede sulla capocciata di Firmino -, per non parlare dell’occasione divorata da Shaqiri al 70’ sul cross di Robertson, ribadiscono gli indiscutibili meriti dei Reds. Anche i Blues hanno però avuto una chance colossale, sull’1-0, con Hazard liberato verso la porta da una punizione battuta in fretta: Alisson ha salvato di piede.

IL FILM — Bella partita. Uno spot per il calcio: dai gol, alle giocate, fino all’abbraccio finale Sarri-Klopp. Un dato statistico fondamentale: possesso palla a favore dei Reds, il 53% contro il 47%. E’ la prima volta che il Chelsea attuale va sotto il 50%. Ritmo forsennato dall’avvio e Liverpool subito pericoloso con Salah (11’), Mané (15’) e Firmino (18): la trimurti dei Reds. Al 22’ la prima occasione a favore del Chelsea: lancio di David Luiz e uscita perfetta di Alisson su Willian. E’ il prologo del gol dei Blues. Girandola di passaggi a centrocampo, suggerimento in verticale di Kovacic per Hazard, fuga e tiro spietato del belga: 1-0. Reazione immediata del Liverpool: Salah salta Kepa, ma un recupero straordinario di Rudiger allontana il pallone dalla riga.

EPILOGO — Si riparte e uno riflesso di Kepa su Mané protegge il vantaggio dei Blues. Al 64’, Hazard scappa in contropiede: Alisson è straordinario. Via ai cambi, uno per parte: entrano Morata e Shaqiri, fuori Giroud e un sorpreso Salah. Shaqiri ha l’occasione per pareggiare, ma sbaglia. Luiz respinge sulla linea la capocciata di Firmino. Il Liverpool assedia i Blues che si affidano alle ripartenze e al possesso palla. Altri cambi, altre energie fresche. L’ultima sostituzione è quella decisiva: Sturridge al posto di Milner. Tre minuti dopo, l’attaccante pareggia: riceve il pallone, prende la mira e infila l’incrocio.

SARRI SPETTACOLO — Klopp nella festa travolge tutti. Sarri, incredulo, impreca. Amarezza comprensibile, ma il calcio dell’allenatore toscano ha dato spettacolo e costretto a soffrire uno squadrone come il Liverpool.

MOURINHO E POGBA

Da www.itasportpress.it

L’ex giocatore del Manchester United Rio Ferdinand, ha parlato a BT Sport a proposito della sua ex squadra e della situazione non semplice che si è venuta a creare all’interno dello spogliatoio dei Red Devils. L’argomento cardine è ovviamente il contenzioso tra l’allenatore José Mourinho e Paul Pogba, i quali sono veramente ai ferri corti in questo ultimo periodo: “Credo che Paul stia facendo il portavoce della squadra in modo da creare un gruppo di giocatori scontenti affinché Mourinho se ne vada. Pogba settimana scorsa ha fatto saltare tutte le tattiche in un atto di sfida che poi ha portato il tecnico portoghese a togliergli la fascia. Inoltre, quando i due parlano di un determinato argomento, il francese lo riferisce anche ai suoi compagni. Il gruppo non vuole che il proprio allenatore continui a fare quel tipo di dichiarazioni in pubblico. Sono certo che a spalleggiare Paul ci siano altri membri della squadra. A parer mio, Mourinho ha sbagliato nella gestione dei momenti: innanzitutto lui doveva far sentire tutti i giocatori parte della squadra. Oggigiorno esternare certe considerazioni è più pericoloso rispetto al passato”.

