SABRINA SALERNO, IDOLO LESBO: ''UNA MIA AMICA CI PROVÒ. CI RIMASI MALE PERCHÉ LEI CONOSCEVA LA MIA NATURA, MA OGGI LEI SCHERZANDO MI DICE: “RESTERAI PER SEMPRE IL MIO SOGNO PROIBITO!” - IL SOGNO DI FARE LA PSICOLOGA, LA SECONDA VITA IN FRANCIA E IL MARITO, SEMPRE LO STESSO DA 25 ANNI - "NON SONO MAI STATA UNA MANGIATRICE DI UOMINI. NON MI VEDO COME UNA BOMBA SEXY"- VIDEO