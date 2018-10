“HO L’ARTRITE REUMATOIDE”- LA RIVELAZIONE DELLA TENNISTA CAROLINE WOZNIACKI, NUMERO 2 DEL MONDO: "ALL’INIZIO E’ STATO UNO CHOC VISTO CHE TI SENTI COME L’ATLETA PIÙ FORTE DI TUTTE E ALL’IMPROVVISO TI TROVI A DOVER CONVIVERE CON QUESTO PROBLEMA” - LA GIOCATRICE DANESE HA AGGIUNTO DI AVER ASSUNTO FARMACI E SUL PROSIEGUO DELLA SUA CARRIERA HA SPIEGATO CHE…

Da gazzetta.it

La 28enne tennista danese Caroline Wozniacki, numero 2 del mondo, soffre di una forma di artrite reumatoide che le è stata diagnosticata prima degli US Open. Lo ha detto lei stessa dopo la conclusione della stagione, terminata con la sconfitta con l’ucraina Elina Svitolina (5-7 7-5 6-3) nell’ultimo incontro del round robin alle Wta Finals di Singapore.

"All’inizio è stato uno choc — ha detto in conferenza stampa la vincitrice dell’ultimo Australian Open — visto che ti senti come l’atleta più forte di tutte, o almeno è ciò che è nella mia testa ed è quello per cui sono famosa, e all’improvviso ti trovi a dover convivere con questo problema. E dunque devi solo essere positiva e affrontarlo, e ci sono comunque modi in cui puoi stare meglio".

Caroline Wozniacki

Wozniacki ha spiegato che ha cominciato a sentirsi affaticata dopo Wimbledon e si è svegliata una mattina a Montreal incapace di sollevare le braccia, dovendo poi ritirarsi nel suo match d’esordio a Cincinnati. Dopo aver parlato con i medici, alla ex numero del mondo è stata appunto diagnosticata l’artrite reumatoide, una malattia autoimmune che causa gonfiore delle articolazioni e affaticamento. La giocatrice danese ha poi aggiunto di aver assunto farmaci e ricevuto cure per gestire la malattia, dicendosi convinta che questa non avrebbe avuto un impatto significativo sulla sua carriera.

