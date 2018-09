29 set 2018 09:15

“IMPROVVISAMENTE MI È STATO ADDOSSO” – CRISTIANO RONALDO ACCUSATO DI STUPRO DA UNA 34ENNE AMERICANA: AVREBBE PAGATO 375MILA DOLLARI PER NON FARLE RIVELARE QUELLO CHE ACCADDE IN UN ALBERGO DI LAS VEGAS NEL 2009 – L'INTERVISTA ESCLUSIVA ALLA DONNA SUL SITO DELLA RIVISTA “DER SPIEGEL”: “SI MISE IN GINOCCHIO E DISSE: AL 99 PER CENTO SONO UN BRAVO RAGAZZO, MA…”- I LEGALI DI CR7 DENUNCIANO IL SETTIMANALE TEDESCO: "REPORTAGE PALESEMENTE ILLEGALE"