“MIO MARITO È PARALIZZATO, NON TORNERÀ PIÙ COME PRIMA” – LA MOGLIE DI SEAN COX, IL TIFOSO DEI 'REDS' AGGREDITO LO SCORSO 24 APRILE A LIVERPOOL PRIMA DELLA PARTITA DI CHAMPIONS CONTRO I GIALLOROSSI, PARLA ALLA VIGILIA DEL PROCESSO DI UNO DEI DUE ULTRA’ ROMANISTI ARRESTATI: "ANDRO’ IN AULA, VOGLIO VEDERLO IN FACCIA. E’ UNA TRAGEDIA CHE CI HA SCONVOLTO LA VITA" - ARRESTATO UN TERZO TIFOSO GIALLOROSSO