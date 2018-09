“IL MONZA? UN ATTO D’AMORE. TRA 2 ANNI IL DERBY COL MILAN” – BERLUSCONI TORNA NEL CALCIO COL CLUB BRIANZOLO CHE MILITA IN LEGA PRO, E GALLIANI, AD DESIGNATO, E’ GIA’ CARICO A PALLETTONI: "SONO STATO 31 ANNI IN PRESTITO AL CLUB ROSSONERO, MA IL MONZA E’ NEL MIO DNA” – VENERDI’ IL CAV SVELERA’ PIANI E OBIETTIVI

Da gazzetta.it

Silvio Berlusconi torna nel calcio. L'ex presidente del Milan è il nuovo proprietario del Monza. Ad annunciarlo è Fininvest che con una nota ufficiale ha comunicato di aver "finalizzato l'acquisizione del 100% della Società Sportiva Monza 1912" dalla famiglia Colombo. Resta in carica l'attuale presidente del club Nicola Colombo, nominato dal nuovo consiglio d'amministrazione formato, tra gli altri, da Paolo Berlusconi, Adriano Galliani (che sarà il nuovo amministratore delegato), Roberto Mazzo e Danilo Pellegrino.

Questa mattina, il nuovo amministratore del club, Adriano Galliani, ha parlato in una conferenza stampa di presentazione, nella sede dell'Assolombarda. L'ex dirigente milanista ha parlato di "un'operazione romantica, un atto d'amore di Berlusconi e del sottoscritto". Insomma, certi amori fanno giri immensi e poi ritornano, proprio come diceva lo stesso Galliani ai tempi dei ritorni al Milan di Kakà e Shevchenko: "Sono stato 31 anni in prestito al Milan - ha scherzato l'a.d. - ma il Monza è nel mio Dna. I rossoneri? Spero di affrontarli tra un paio d'anni...in un derby".

Ora resta da capire quale sarà il piano di Berlusconi per il club: "Il giorno chiave potrebbe essere venerdì - ha spiegato Galliani - quando il presidente dirà quali sono gli obiettivi e i progetti per il futuro". Poi, un retroscena sulla trattativa: "Tutto è iniziato il 31 agosto con una telefonata a Nicola e Felice Colombo (gli ex proprietari del Monza, ndr), senza scrivere nulla fino a quando stamattina abbiamo fatto l'atto. In Brianza le parole si mantengono".

Dopo la cessione del Milan il 13 aprile 2017 all'imprenditore cinese Yonghong Li, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani tornano nel calcio dopo 30 anni di successi in rossonero. Lo faranno ripartendo dalla Serie C, con la speranza di portare in alto la loro nuova creatura. Le premesse ci sono tutte: il club, infatti, è al primo posto in classifica con tre vittorie nelle prime tre gare.

