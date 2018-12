"ABBIAMO AVUTO IL CU*O DI ESSERE NATI IN ITALIA E QUESTA FORTUNA VA DIFESA” – ANCELOTTI SI RACCONTA A VELTRONI: "SONO CRESCIUTO NELLA NEBBIA MA AMO NAPOLI". ECCO PERCHE’ - "CORI RAZZISTI? SI DEVONO FERMARE LE PARTITE. LA NAZIONALE? NO, A ME PIACE ALLENARE TUTTI I GIORNI. LA JUVE? NON E’ INARRIVABILE MA… - IL NAPOLI HA IL MIGLIOR CENTROCAMPO DELLA A. E KOULIBALY..." – E POI LE BATTUTE DI LIEDHOLM, BERTOLUCCI E IL MOOD ‘TRANQUILLOTTI’: "PRESSIONE NEL CALCIO? IO DORMO SEMPRE" - VIDEO-KARAOKE