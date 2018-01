“NAINGGOLAN NON SARA’ CONVOCATO PER LA PARTITA CON L’ATALANTA” – PUGNO DURO DI DI FRANCESCO SUL "NINJA" DOPO IL VIDEO DEL SUO CAPODANNO ESAGERATO: "HA FATTO UN ERRORE INACCETTABILE E CHI SBAGLIA, PAGA" - OUT ANCHE DE ROSSI: PROBLEMA AL POLPACCIO

www.corrieredellosport.it

«Nainggolan non sarà convocato per la partita contro l'Atalanta». Così Eusebio Di Francesco alla vigilia della sfida con l'Atalanta, in programma alle 18 di domani, sabato 6 gennaio. Il calciatore belga, dopo la maxi multa di centomila euro comminata dalla società, paga "sul campo" il video pubblicato sul suo Instagram per i festeggiamenti di Capodanno. Non convocato neanche Daniele De Rossi, «per un riacutizzarsi del problema al polpaccio».

«Ha fatto un errore inaccettabile - ha proseguito il tecnico parlando del suo centrocampista - parlo subito io di lui prima che me lo chiediate voi. Con la linea dettata dalla società e da me condivisa, accettata pienamente da Nainggolan, il giocatore domani non sarà convocato per la partita contro l'Atalanta. Ciò si lega a un modo di fare che deve essere uguale per chiunque rappresenti la Roma: chi commette errori paga. Sono cose inaccettabili, chiunque sbaglierà, pagherà nello stesso modo. Radja non ci sarà».

