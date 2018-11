“NON ME NE VADO” – LA LAZIO AGGUANTA IL MILAN NEL FINALE CON UNA PERLA DI CORREA E RESTA AL QUARTO POSTO - SIMONE INZAGHI, ESPULSO, RIFIUTA DI LASCIARE IL CAMPO – IL SUPERTIFOSO ROSSONERO SALVINI PUNGE GATTUSO: "AVREI FATTO DEI CAMBI" - LA REPLICA: "PENSI ALLA POLITICA. SE CON TUTTI I PROBLEMI CHE ABBIAMO PARLA DI CALCIO, SIGNIFICA CHE..." - VIDEO

lazio milan

Pareggio acciuffato in extremis per la Lazio di Inzaghi che, nonostante il dominio, spreca troppo e rischia la beffa su una ripartenza fatale con Kessie che porta in vantaggio il Milan a pochi minuti dalla fine. Grande anche la prestazione di Donnarumma, miracoloso in almeno un paio di occasioni.

lotito salvini

LA GARA — Ritmi alti già dai primi minuti di gara: la Lazio fa la partita e prova subito a colpire, il Milan si difende e studia la ripartenza. Al 7’ Immobile, imbeccato da Marusic, buca il pallone e sfiora il vantaggio. La risposta dei rossoneri si affida a Calhanoglu, recuperato in extremis da Gattuso: la conclusione di destro è deviata sul palo da un intervento provvidenziale di Strakosha. Al 19’ ancora Lazio ma Immobile, ottimamente servito da Luis Alberto, spara alto da buona posizione. Dieci minuti dopo Milinkovic trova anche il gol, ma il fuorigioco è netto (niente Var). Il pallino del gioco è sempre nelle mani dei padroni di casa che, sul finale sfiorano due volte il vantaggio con la girata di Immobile -pronti i riflessi di Donnarumma - e il sinistro di Parolo di poco a lato. Il secondo tempo si apre con le proteste di Parolo che, dopo un contatto in area al 48’, chiede inutilmente a Banti l’intervento del Var. La gara si fa quindi più nervosa e il copione non cambia: è la Lazio a condurre il gioco e cercare il gol, ma il Milan quando riparte si rende pericoloso, come quando al 61’ Borini lascia partire un bolide improvviso, trovando pronto Strakosha. Da un portiere all’altro, Donnarumma è strepitoso dieci minuti dopo sulla staccata di Wallace. E proprio nel momento migliore della squadra di Inzaghi il Milan colpisce con una delle sue ripartenze, questa volta fatale, finalizzata da Kessie. Il finale è un arrembaggio della Lazio, al quale i rossoneri provano a resistere fino al triplice fischio di Banti, salvo cadere sotto il colpo letale di Correa al 94', proprio sul finale. Finisce con una rete per parte.

SALVINI-GATTUSO

gattuso

Duro botta e risposta tra il vicepremier Matteo Salvini e l’allenatore del Milan Gennaro Gattuso, nel post-gara di Lazio-Milan. Salvini, infatti, in tribuna all’Olimpico per assistere alla gara, ha commentato così il pari dei rossoneri, lanciando una frecciatina al tecnico: “Fossi stato in Gattuso avrei fatto qualche cambio, i giocatori erano stanchi, non capisco per quale motivo non abbia cambiato qualcosa nel secondo tempo. Comunque va bene così”.

LA RISPOSTA — Non si è fatta attendere la risposta di Gattuso, indispettito dal commento di Salvini e pronto a replicare senza mezzi termini: “Salvini si lamenta perché non ho fatto cambi? Sentite, io non parlo di politica perché non capisco nulla. A lui dico di pensare alla politica perché con tutti i problemi che abbiamo nel nostro Paese, se il vicepremier parla di calcio significa che siamo messi male”. Ha poi aggiunto Gattuso: “Questo è un Paese incredibile. Salvini si lamenta perché non ho fatto i cambi? Ha cominciato con Higuain, ora è un’abitudine, poi i biglietti del derby, continuiamo così allora”.

lazio milan lazio milan 1-1

simone inzaghi