“DA QUANDO BAGGIO NON GIOCA PIU’, NON E’ PIU’ DOMENICA…” CREMONINI CANTA "MARMELLATA #25" E ARRIVA IL 'DIVIN CODINO' –TRA I 7 MILA SPETTATORI CHE HANNO ASSISTITO A PADOVA AL CONCERTO DELL'EX LEADER DEI LUNAPOP C’ERA ANCHE ROBY BAGGIO: PRIMA DELLO SHOW CREMONINI LO HA INCONTRATO – LA POETICA DEDICA SU INSTAGRAM - VIDEO

Giulia Stronati per gazzetta.it

"Da quando Baggio non gioca più...non è più domenica" cantava Cesare Cremonini in Marmellata #25. Il cantautore bolognese non ha mai nascosto la sua grande ammirazione e passione per il Divin Codino. Una stima evidentemente ricambiata. Infatti Roberto Baggio era tra i 7 mila spettatori che hanno assistito a Padova al concerto dell'ex leader dei Lunapop.

Prima dello show Cremonini è riuscito a incontrare il suo idolo d'infanzia (Baggio ha giocato nel Bologna, squadra per cui fa il tifo l'artista, ndr).

Su Instagram Cremonini non ha nascosto la gioia per questo incontro, postando la foto dell'abbraccio con Baggio accompagnata da questa dedica: " La magia delle canzoni, la poesia del calcio, l’umanità dei veri campioni, la fantasia dei numeri 10. GRAZIE Robi. Stasera 7000 persone più una, canteranno per te".

La magia delle canzoni, la poesia dello sport, l’umanità dei veri campioni, la fantasia dei numeri 10. GRAZIE Robi. Stasera 7000 persone più una, canteranno per te.

